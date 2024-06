Riders, prime sentenze favorevoli al Tribunale di Palermo.

Un Responsabile per difendere i lavoratori dai rischi dell’Intelligenza

artificiale.

In Sicilia ci sono i fondi Fonarcom per finanziare corsi di formazione

continua.

Palermo, 17 giugno 2024 – Dopo il Covid, secondo alcune stime, i

soggetti che in Italia traggono reddito dal lavoro su piattaforma

digitale sono ormai diventati circa 2 milioni, di cui quasi 100mila

riders. Ma ad oggi nel Paese manca una legge che regolamenti i vari

aspetti di questo nuovo tipo di attività, che in questi anni ha

presentato parecchi problemi soprattutto in fatto di Intelligenza

artificiale applicata al controllo automatico del lavoro. Problemi

affrontati a Palermo nel convegno “Fisco, lavoro e futuro” organizzato

dall’Ordine provinciale dei consulenti del lavoro.

A sintetizzare i fatti è stato Giuseppe Tango, magistrato della sezione

Lavoro del Tribunale di Palermo: “In assenza e in attesa di una

disciplina legislativa, è stata la giurisprudenza ad assumere un ruolo

decisivo nella qualificazione, prima, e nell’approntare significative

tutele, poi, nei confronti di questa categoria di lavoratori”.

“Si tratta – ha aggiunto Tango – di prestazioni lavorative

caratterizzate dall’utilizzo di una piattaforma digitale che funziona in

base ad algoritmi non resi noti, ma che sicuramente, lungi dallo

svolgere mera attività di intermediazione con il committente, perseguono

esclusivamente l’interesse dell’imprenditore che li predispone. In

queste piattaforme ciascun lavoratore è inserito in un ranking, con il

proprio punteggio, condizionato da vari fattori, quali l’esperienza

acquisita, i riscontri di clienti e ristoratori, il disallineamento dal

percorso indicato, e così via”.

Il ranking è dato da punteggi in base ai risultati del singolo e, se il

punteggio cala, gradualmente si riducono gli ordini fino al “distacco”

dalla piattaforma, cioè il licenziamento. Tra i fatti che abbassano il

punteggio ci sono, ad esempio, anche le assenze, ma l’algoritmo non

distingue tra assenza per malattia (o per un evento imprevisto, come una

manifestazione che blocca il traffico) e l’assenza ingiustificata.

In sostanza, ha analizzato Fabrizio Di Modica, presidente del Comitato

tecnico scientifico del centro studio “Il lavoro continua”, “le linee

guida del nuovo regolamento europeo ‘Ai Act’ approvato a marzo, così

come il disegno di legge delega che il governo italiano ha approvato e

ha inviato a maggio al Parlamento per la conversione in legge, prevedono

il principio secondo cui l’applicazione dell’Intelligenza artificiale al

rapporto di lavoro deve obbligatoriamente garantire determinate tutele,

come il diritto alla privacy, il diritto alla riservatezza nel

trattamento dei dati personali, il diritto alla sicurezza sul luogo di

lavoro, il diritto a conoscere preventivamente i criteri di impostazione

degli algoritmi di controllo. La principale arma per il lavoratore è la

conoscenza dell’Intelligenza artificiale, dei suoi rischi e delle sue

opportunità”.

“Infatti – ha spiegato il giudice Tango – quando ad un certo momento

questi lavoratori si sono rivolti alla magistratura per rivendicare i

propri diritti, i giudici, nonostante si trattasse di figure di

lavoratori dai contorni inediti e moderni, hanno dovuto fare ricorso

alle categorie giuridiche tradizionali. E il Tribunale di Palermo è

stato pioniere in Italia, emettendo le prime sentenze che hanno

qualificato come subordinati questi lavoratori approntando tutele anche

in materia di licenziamento e di sicurezza sul lavoro”.

I consulenti del lavoro ritengono che, per prevenire abusi e

contenziosi, sull’Intelligenza artificiale in azienda si debba mutuare

il modello “dialogico” adottato in Germania, ossia un confronto

preventivo fra imprenditori, consulenti del lavoro e lavoratori che

faccia conoscere in modo trasparente i criteri degli algoritmi e le

regole cui devono attenersi entrambe le parti: “In attesa che l’Italia

recepisca con legge il regolamento europeo “Ai Act” – ha proposto il

presidente dei consulenti del lavoro di Palermo, Antonino Alessi – si

potrebbe avviare in maniera concordata un progetto pilota a Palermo,

nell’ambito della contrattazione di secondo livello che, se funziona,

potrebbe essere esteso a tutta Italia. Si tratta di riesumare il

Documento programmatico della sicurezza introdotto dal Codice in materia

di protezione dei dati personali e poi abrogato dal decreto

Semplificazioni. A Palermo si potrebbe sperimentare l’efficacia della

figura del ‘Responsabile dei lavoratori per l’Intelligenza artificiale’,

che abbia il compito, a tutela sia dell’azienda che dei lavoratori, di

prevenire i rischi acquisendo notizie sull’impostazione degli algoritmi,

verificandone la corretta applicazione, segnalando anomalie. Insomma,

garantendo un rapporto trasparente fra le parti”.

“Gli strumenti finanziari per conoscere l’Intelligenza artificiale e

farla diventare un’opportunità ci sono, anche in Sicilia – ha annunciato

Lucia Alfieri, consigliera di amministrazione del Fondo

interprofessionale Fonarcom – . Noi finanziamo corsi di formazione

continua, per gli imprenditori e per i lavoratori, e, nell’ambito

dell’avviso ‘Diginnova’, finanziamo anche la formazione sui temi

dell’innovazione, della digitalizzazione e della sostenibilità. E’ uno

strumento fondamentale per acquisire le giuste competenze che possono

far sì che l’Ia sia realmente per l’azienda un modo di diventare più

efficiente e competitiva nel rispetto dei diritti e per il soggetto di

trovare lavoro o di migliorare le proprie condizioni di impiego.

Conoscere l’Intelligenza artificiale aiuta a creare il giusto equilibrio

fra le opposte esigenze. Dal 2019 a oggi con ‘Diginnova’ Fonarcom ha

finanziato piani formativi per un totale di circa 18 milioni di euro. Le

richieste ci sono arrivate da grandi e medie aziende, anche dalla

Sicilia, ma è importante che adesso pure le micro e piccole imprese, che

finora non hanno prestato la giusta attenzione all’Ia, si accostino a

questa che è ormai una realtà con la quale bisogna fare i conti per

restare sul mercato”.