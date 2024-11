Sinalunga Teatro Ciro Pinsuti in scena “Murielle” contro la violenza di genere

La stagione di prosa del Ciro Pinsuti di Sinalunga prende il via giovedì 21 Novembre alle ore 21:15 con CAPITALISM* di Generazione Disagio con Carlo Bassetti, Enrico Pittalunga e Graziano Sirressi. Venerdì 22 Novembre alle 21:15 è di scena ‘Murielle’, lo spettacolo teatrale inserito nel cartellone delle iniziative organizzate in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza di Genere e promosso dal Servizio Associato Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, presieduto da Orietta Parretti e organizzato insieme alle delegate alle Pari Opportunità dei dieci Comuni della Valdichiana Senese e l’Associazione Amica Donna.

Due spettacoli in programma al Teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga

CAPITALISM*, prende il via la stagione di prosa del Ciro Pinsuti di Sinalunga; con ‘Murielle’ per dire no alla violenza di genere

Sinalunga – Parte la stagione di prosa del Teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga: giovedì 21 Novembre alle ore 21:15 primo appuntamento con “CAPITALISM* – Un problema che riguarda tutto*”, della compagnia Generazione Disagio di Carlo Bassetti, Enrico Pittaluga e Graziano Sirressi. CAPITALISM* è un esperimento di contaminazione con il genere stand up comedy che alterna satira, flusso di pensieri e momenti più teatrali con cambi di costume e di scene. Gli attori in scena si alternano in un monologo comico a due voci che parte da un interrogativo fondamentale, ovvero può esistere un modello di società o l’unica via è il Capitalismo? Anzi Capitalism*, perchè è un problema che riguarda tutt*. Un viaggio nel tempo e nello spazio alla ricerca della felicità, cercando di conciliare la voglia di affermazione e l’identità, la fragilità e la competizione, il senso della vita e il senso di colpa, le citazioni motivazionali di Walt Disney e Karl Marx. L’incontro con lo spettatore vede gli attori nei panni di un terapeuta e contemporaneamente del suo paziente, un ibrido comico che pone domande e ipotizza risposte allo stesso tempo. I biglietti dello spettacolo sono disponibili al botteghino del teatro e su Ticketone, al numero 0574603376 (ore 15-19) e su teatropinsuti@fonderiacultart.it.

Venerdì 22 Novembre alle ore 21:15, i riflettori del Ciro Pinsuti, invece, si accendono per dire no alla violenza contro le donne con lo spettacolo ‘Murielle’, a cura della Compagnia Arrischianti di Sarteano, con la collaborazione del Comune di Sinalunga e che fa parte del cartellone degli appuntamenti “La Valdichiana dice No! I dieci Comuni della Valdichiana Senese uniti contro la violenza di genere” promossi dal Servizio Associato Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, presieduto da Orietta Parretti e organizzato insieme alle delegate alle Pari Opportunità dei dieci Comuni della Valdichiana Senese e l’Associazione Amica Donna. “Murielle”, per la regia di Gianni Poliziani, è lo spettacolo liberamente tratto da “Una donna spezzata” di Simone de Beauvoir e interpretato da Livia Castellana. Murielle è una donna sola, forse amareggiata, disorientata, arrabbiata, o forse che ha solo smesso di sognare, troppe le incomprensioni che la allontanano dagli affetti più cari. È una donna sconfitta da relazioni con uomini che odia e da una figlia suicida. Ha un figlio e ciò le dà la forza di risolvere i suoi problemi scombinati. Un mondo da raccontare per continuare a testimoniare quanto sia importante continuare a porre l’attenzione alla voce delle donne. Per questo spettacolo l’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione al numero 0577.631200.