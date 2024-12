Il Progetto Vita Lavoro Toscana fa tappa a Carrara (Ms): le opportunità di conciliazione per imprese, lavoratrici e lavoratori. Appuntamento venerdì 6 dicembre (dalle ore 9) alla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – sede di Carrara. Prevista anche la presentazione di alcune buone pratiche d’impresa del territorio di Massa Carrara

Carrara, 4-12-2024 – Promuovere la conciliazione tra la vita e il lavoro, offrendo opportunità alle imprese, alle lavoratrici e ai lavoratori. Prosegue con questo obiettivo il ciclo di seminari del progetto di animazione territoriale Vita Lavoro Toscana (VLT), che vede il sostegno della Regione Toscana e un vasto partenariato che unisce le strutture regionali di Confartigianato Imprese (capofila), Cna, Confindustria, Confcommercio, CIA, Confcooperative, Agci e Cgil.

L’appuntamento è per venerdì 6 dicembre, dalle ore 9, a Carrara (Ms) presso la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – sede di Carrara (piazza 2 giugno 16). Il seminario in programma a Carrara è il nono e segue analoghe iniziative che si sono già svolte a Prato, Grosseto, Lucca, Firenze, Siena, Arezzo, Pisa e Pistoia: la presentazione del progetto farà infatti tappa in tutte le Province toscane (la prossima e ultima sarà Livorno).

Il progetto VLT si propone l’utilizzo degli strumenti di conciliazione vita lavoro da parte delle imprese toscane come leva per promuovere parità di genere e occupazione femminile, e più in generale il

benessere di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, valorizzando così anche la competitività delle aziende grazie ai riflessi che questo ha sulla produttività delle lavoratrici e dei lavoratori, sull’attrattività di giovani talenti e di forza lavoro in genere e, non per ultimo, sulla reputazione aziendale.

L’incontro (prevista la video-diretta Facebook sulla pagina Vita Lavoro Toscana – Vlt) si apre con i saluti istituzionali di Valter Tamburini, presidente Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, di Cristina Manetti, capo Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale Toscana, di Serena Arrighi, sindaca di Carrara, e di Gianni Lorenzetti, presidente Provincia di Massa Carrara. Poi sarà la volta degli interventi: l’economista Stefano Casini Benvenuti illustrerà le “Nuove prospettive per competitività e produttività delle imprese”; il ricercatore del laboratorio Percorsi di secondo welfare Valentino Santoni parlerà di “Welfare aziendale e conciliazione: tra vantaggio fiscale e valore sociale”; Teresa Savino, funzionaria del settore Lavoro della Regione Toscana, illustrerà le opportunità dei bandi regionali sul fronte welfare aziendale e conciliazione vita lavoro.

In seguito, sono in programma le testimonianze di rappresentanti delle imprese del territorio che racconteranno le loro “buone pratiche aziendali”. Le conclusioni saranno affidate ad Alessandra Nardini, assessora formazione e lavoro Regione Toscana. Modera i lavori il giornalista Michele Scuto.

Nel pomeriggio sono previsti alcuni laboratori a carattere sperimentale con il supporto di un facilitatore, un’ottima occasione di approfondimento e guida pratica a disposizione dei partecipanti. I funzionari della Regione Toscana infatti dettaglieranno le modalità di presentazione dei progetti e verrà realizzata anche una simulazione progettuale.

Il progetto, approvato con decreto dirigenziale n. 22728/2023 e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027, si concluderà a fine 2024, conta anche sul patrocinio di Unioncamere Toscana e su un gruppo di partner sostenitori: fin dall’inizio hanno aderito i livelli regionali di Cisl, Uil, Coldiretti, Confapi, e Confesercenti.