Continuano gli appuntamenti dedicati alla lettura

Ad aprile Salvo Toscano, Agata Motta, Giuseppe Cerasa, Oscar Farinetti

4 aprile: Salvo Toscano presenta “La prossima vittima” [Mondadori]

PALERMO. Prosegue #BonocoreLegge , la raffinata rassegna letteraria, curata da Lia Vicari e da CoopCulture , che sta ottenendo un bellissimo successo a Palazzo Bonocore . Nel mese di aprile (e si continuerà almeno fino all’estate), sono attesi Salvo Toscano, Agata Motta, Giuseppe Cerasa, Oscar Farinetti .

Venerdì 4 aprile alle 17.30 Salvo Toscano presenta la sua nuova “coppia” investigativa: dopo la serie gialla dei fratelli Corsaro, approdata anche sul piccolo schermo con i volti di Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia, Salvo Toscano regala ai suoi lettori un altro duo tanto eterogeneo quanto complementare, questa volta tra le brume fitte del Nord Italia. Discutendone con la collega Elvira Terranova, il giornalista presenterà “ La prossima vittima ” che segna il suo debutto in Mondadori: è difficile pensare a due persone più diverse di Santo Battaglia e Albino Guarneri: il primo è un ex poliziotto palermitano riformato, irascibile e solitario, che una grave depressione ha confinato a un indigesto impiego d’ufficio a Piacenza; il secondo, invece, è colto, pacato, ed è un ex prete che ha rinunciato ai voti e vive per il lavoro. Le loro vite si incrociano quando una trentenne solare e indipendente di Milano viene ritrovata strangolata in casa propria, con un terribile squarcio sul petto. La scena del delitto ricorda a Santo un caso irrisolto su cui ha lavorato anni prima, e si convince a contattare Albino. Non si può immaginare che a una manciata di strade da dove vive, altre persone stanno leggendo la stessa notizia: Irene, giovane psicologa, con molti dubbi su un nuovo paziente dal fascino oscuro, ma soprattutto Alessandra, terrorizzata di essere la prossima vittima.

La rassegna prosegue l’ 10 aprile con “ Raccoglievamo le more” ambientato nella Sicilia degli anni Quaranta , la catanese Agata Motta era già arrivata tra i finalisti del Premio Neri Pozza, e ora finalmente il romanzo arriva in libreria con Kalòs e sarà tenuto a battesimo da Costanza Di Quattro. Saranno invece il procuratore Giuseppe Pignatone, la scrittrice Stefania Auci e il giornalista Giuseppe Sottile ad accogliere – 16 aprile – il ritorno di Giuseppe Cerasa , giornalista e direttore delle Guide di Repubblica con ” Sipario siciliano. Storie di donne, passioni, segreti, mafia ed eroi senza gloria ” [Aragno], sequenza di ricordi molto spesso inediti che attraversano 70 anni di vicende italiane. Modera Emanuele Lauria, responsabile della redazione siciliana di Repubblica, letture di Ester Pantano. Infine, si parlerà di cibo come cura, passione, relazione, condivisione e tra personaggi come Michelangelo Pistoletto, Umberto Eco, Giovanni Treccani, ma anche i vecchi di Langa, due fratelli, una cameriera che sognava Marylin Monroe: il 29 aprile “ Hai mangiato?” [Slow Food] di Oscar Farinetti chiuderà questa seconda tranche di #BonocoreLegge . Pronti a continuare.

L’ingresso è sempre libero.

Venerdì 10 aprile

“Raccoglievamo le more” di Agata Motta [Edizioni Kalòs]

A cu’appateni? È questa la domanda che Aurelio si sente rivolgersi dal cameriere del bar sulla piazza del paese. Adesso che anche l’ultima persiana della casa dei Vitale è stata chiusa, lui si ritrova spettatore della fine di un ciclo. Forse, la storia va presa dal principio, dalla Sicilia anni ’40 dove Rodolfo, Annamaria, Antonio, Emma, Palmina, la mamma Maria, il padre Giovanni, lo zio arciprete, la domestica, il maestro di musica si presentano senza intermediazioni. Un universo di personaggi ruota attorno alla famiglia Vitale in un’epoca in cui il fascismo impera e la guerra è troppo vicina. Giornalista e scrittrice catanese, Agata Motta insegna Lettere a Palermo: dopo testi teatrali e saggi, questo è il suo primo romanzo, nel 2017 si è classificato tra i 12 inediti finalisti del Premio Neri Pozza.

Mercoledì 16 aprile

“ Sipario siciliano ” di Giuseppe Cerasa [Nino Aragno editore]

Questo volume vuole essere una sequenza di passioni e di ricordi molto spesso inediti. Qui si intrecciano storie mai viste o sentite, parte di un patrimonio di emozioni che attraversano quasi 70 anni di vicende italiane: mondi che si illuminano e certezze che si spengono. E il racconto si snoda attraverso amori, passioni, riti irrinunciabili, violenze inaudite, diritti calpestati, bagliori rivoluzionari, storie letterarie non sempre scritte eppure raccontate con forza e lirismo. Speranze e violenze si alternano in queste pagine, vita e morte, luce e lutto, come del resto la storia della Sicilia ci ha insegnato, ispirando e anticipando scenari che si sono imposti a cavallo di due secoli nel mondo. E che qui vengono raccontati, capovolgendo l’angolo di partenza, come un romanzo intimo.

Martedì 29 aprile

“ Hai mangiato ?” di Oscar Farinetti [Slow Food Editore]

La guerra, l’amore, i sogni, storie anonime e ritratti di personaggi famosi popolano le pagine del nuovo libro di Oscar Farinetti il cui titolo si ispira alla celebre frase di Elsa Morante secondo la quale l’unica vera frase d’amore fosse “Hai mangiato?”. Il cibo come cura, come passione, come relazione, come momento di condivisione, c’è tutto questo sulle tavole, ai fornelli e tra i personaggi del libro. Michelangelo Pistoletto, Umberto Eco, Giovanni Treccani, ma anche i vecchi di Langa, due fratelli, una cameriera che sognava Marylin Monroe: la penna dell’autore percorre fatti storici ed episodi della vita quotidiana regalandoci racconti coinvolgenti e ritratti originali, ispirati alle fotografie di Bruno Murialdo.