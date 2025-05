Siena: “Sboccia l’Estate”, ventisei appuntamenti tra musica, danza e prosa

Dal 21 giugno all’11 settembre torna “Sboccia l’Estate”, ventisei appuntamenti tra musica, danza e prosa

Per i più piccoli appuntamenti con la rassegna dei burattini in collaborazione con le Contrade

Bocciarelli: “Emozioni condivise e cultura viva

U na nuova stagione prenderà forma insieme a tanti artisti

nei luoghi simbolo della città”

Torna la stagione estiva dei Teatri di Siena, con la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli: “Sboccia l’estate” edizione 2025 propone un calendario ricco di musica, prosa, opera, danza e cinema nei luoghi più suggestivi della città. Saranno ventisei gli appuntamenti che da giugno a settembre accompagneranno senesi e visitatori nella bella stagione. I burattini, invece, saranno nuovamente protagonisti nell’estate dei più piccoli, con un calendario che coinvolgerà le Contrade e non solo, a cura di Italo Pecoretti e del Teatro delle dodici lune.

” Quello che il direttore Vincenzo Bocciarelli – spiega il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio – è riuscito a fare per questa stagione è una cosa fondamentale per garantire il successo di un progetto: ha creato una rete. A portare in scena grandi nomi e autori internazionali tanti artisti e compagnie della nostra città. Dopo avervi presentato, circa un mese fa, la settimana di luglio dedicata ai grandi concerti di Piazza del Campo, ci ritroviamo oggi con una ricca offerta culturale che i Teatri di Siena e tante compagnie del territorio hanno pensato per la città”.

” Ho osservato le mani della gente – le parole del direttore artistico dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli –, mani che si adoperano con passione, mani che raccontano storie senza bisogno di parole. Sono mani che suonano strumenti, danno voce al silenzio, traducono l’anima in note. Mani che interpretano un personaggio, che si muovono leggere su un palcoscenico, portando alla luce emozioni nascoste. Mani che dipingono mondi, che modellano la materia, che scolpiscono il tempo e lo rendono eterno: mani che creano arte. Sono mani che intrecciano la vita con la bellezza, dando forma a momenti unici che si fondono con la musica, la prosa, la danza, il cinema. Ogni gesto è un atto di creazione, ogni tocco un invito alla meraviglia. In un tempo in cui tutto vibra e si rinnova, Siena si prepara a sbocciare senese dispiega i suoi petali, ognuno dei quali è un evento ‘profumato’, capace di sorprendere e incantare. Per le vie della città, arte e bellezza si diffondono nell’aria, lasciando una scia delicata e persistente, come il ricordo di un incontro inatteso”.

SBOCCIA L’ESTATE 2025

Si comincia sabato 21 giugno , giorno del solstizio d’estate, alle ore 21.15 in piazza San Francesco , con Sebastiano Somma protagonista di “Lucio incontra Lucio”, le canzoni di Lucio Dalla e Lucio Battisti. Domenica 22 giugno , alle ore 21.15 nel Cortile del Podestà , “L’uomo sottile” con Massimo Reale; la prima tre giorni del cartellone si concluderà lunedì 23 giugno , sempre alle ore 21.15 nel Cortile del Podestà , con “Madri / Mares / Mother” con Àngels Aymar, Elisabeth Hess e Rita Ceccarelli.

Dopo una pausa di qualche settimana, sarà la Piazza del Campo ad ospitare nella sua maestosa cornice una serie di eventi imperdibili. Venerdì 18 luglio alle ore 21.30 il Concerto per l’Italia con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e la direzione di James Conlon, in collaborazione con Accademia Musicale Chigiana. Domenica 20 luglio alle ore 21.30 “Siena Vox Una: la Città canta Carmina Burana” di Carl Orff, promosso dall’Unione Corale Senese “Ettore Bastianini” in collaborazione con Amat. Lunedì 21 luglio alle ore 21.30 “Io ballo da sola”, proiezione del film di Bernardo Bertolucci in collaborazione con Terra di Siena International Film Festival. Martedì 22 luglio alle ore 21.30 l’omaggio a Franco Battiato, con il concerto che vedrà come ospite speciale Antonella Ruggiero, insieme a La Cruna del Lago e l’Orchestra Sinfonica Internazionale diretta dal Maestro Leonardo Quadrini. Giovedì 24 luglio alle ore 21.30 “Food” con Paolo Fresu e Omar Sosa in collaborazione con Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz. Venerdì 25 luglio alle ore 21.30 “L’Opera! Arie per un’eclissi”, proiezione del film con la regia di Paolo Gep Cucco e Davide Livermore. Sabato 26 luglio alle ore 21.30 “La Dernière Danse?” del Balletto di Roma, con le coreografie di Micha Van Hoecke. Ultimo appuntamento in Piazza del Campo quello di lunedì 28 luglio alle ore 21.30, con l’opera lirica “La Traviata” dell’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto diretta dal Maestro Marco Severi.

Nella prima parte del mese di agosto “Sboccia l’estate” ha in programma una serie di eventi alla Fortezza Medicea : mercoledì 6 agosto alle ore 21.15 “Like a Bob Dylan” con Cinzia Tedesco Quartet; venerdì 8 agosto alle ore 21.15 “Gaber…e pensare che c’era il pensiero”, teatro-canzone con Luca Martella e la sua band; sabato 9 agosto alle ore 21.15 “Pop love” della Compagnia Francesca Selva; domenica 10 agosto alle ore 21.15 “Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati” di e con Cinzia Leone; lunedì 11 agosto alle ore 21.15 “Così lontani, così vicini”, Nicoletta Della Corte canta Conte e De Andrè.

La rassegna si sposta, poi, nella suggestiva location delle Fonti di Pescaia : giovedì 21 agosto alle ore 19.30 “Sunset & Songs”, concerto aperitivo con Sergio Corbini; venerdì 22 agosto alle ore 21.15 “Sinatra – L’uomo e la sua storia” con Gianluca Guidi; sabato 23 agosto alle ore 21.15 “Duende” di Associazione AndaluSiena; domenica 24 agosto alle ore 21.15 “Da Bach a Morricone”, chitarra sola con Giulio Stracciati; lunedì 25 agosto alle ore 21.15 “L’histoire du soldat” di Igor Stravinsky con Vincenzo Bocciarelli e Balletto di Siena in collaborazione con Amat; martedì 26 agosto alle ore 21.15 “Pia” ispirato a Pia de’ Tolomei – Compagnia Motus Danza.

A settembre si torna a teatro, con gli ultimi eventi della stagione estiva. Mercoledì 3 settembre alle ore 20.30 al Teatro dei Rinnovati “La complessità è semplice? La divulgazione scientifica entra in teatro” in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena; venerdì 5 settembre alle ore 21.15 al Teatro dei Rozzi “Lete dell’oblio ed altre vanità” della Compagnia Atopos; domenica 7 settembre alle ore 21.15 al Teatro dei Rozzi “La quarta parete” della Compagnia teatrale Il Grappolo. Doppio spettacolo per concludere l’edizione 2025 di “Sboccia l’estate”: giovedì 11 settembre alle ore 21.15 al Teatro dei Rozzi “Lymun” con Simone Cristofori, vincitore del premio Xenos danza; a seguire, “Luce dei sogni”, Musical della Giovane Compagnia dell’Oratorio Salesiano La Magione di Siena.

Il TEATRO DEI BURATTINI

I burattini torneranno ad animare Siena e le sue Contrade, sotto la direzione artistica di Italo Pecoretti e del Teatro delle dodici lune. La rassegna del teatro di figura si svolgerà il via martedì 3 giugno e si concluderà venerdì 26 settembre.

Il programma si aprirà martedì 3 giugno con “Il miracolo della mula” della compagnia Il Laborincolo, al giardino delle fonti della Contrada della Lupa (orario da definire). Venerdì 6 giugno alle ore 18 nella piazzetta di Vicolo delle Carrozze, nella Contrada della Selva, la compagnia Marionette Grilli si esibirà con “Ganduja e la corona del Re”; martedì 10 giugno alle ore 18, nello spazio esterno alla Società della Nobile Contrada dell’Oca, “Mengone e il mostro della cantina” della compagnia Lagru; venerdì 13 giugno alle ore 17 nell’anfiteatro della Contrada di Valdimontone “Storie appese a un filo” della compagnia All’incirco; la stessa compagnia sabato 14 giugno alle ore 19, nei giardini del centro giovani di Isola d’Arbia, si esibirà con “Carletto e l’uovo d’oro”; martedì 17 giugno alle ore 17 nell’Oliveta della Contrada della Chiocciola “Meneghino e il castello di tremarello” di Giorgio Rizzi. Ultimo appuntamento del mese, quello di sabato 21 giugno alle ore 18 in Piazza del Campo con “L’incantesimo degli gnomi” della compagnia Teatro Glug.

Due gli eventi in programma a luglio: domenica 13 luglio alle ore 18.30, al teatrino nel bosco del quartiere di San Miniato, “Macedonia” della compagnia Teatro del corvo; martedì 22 luglio alle ore 18.30, agli Orti de’ Tolomei della Contrada della Tartuca, Luciano Gottardi con “Pentolina, pentoletta, pentolaccia”. Dopo un mese esatto di pausa, si riparte ad agosto con “L’acqua matta” della compagnia Nata teatro, in programma venerdì 22 agosto nella pergola “Minelli” dei giardini della Nobil Contrada del Bruco. Venerdì 29 agosto alle ore 18, nella piazzetta davanti alla Chiesa dell’Imperiale Contrada della Giraffa, la compagnia Teatrino Fragile si esibirà con “Io, Pulcinella!”

Settembre vede in calendario gli ultimi sette appuntamenti della stagione: martedì 2 settembre alle ore 18, nella valle della Nobile Contrada del Nicchio, “Palanca e il Re” della compagnia Semi volanti; martedì 9 settembre alle ore 18, nei giardini della Contrada Capitana dell’Onda, “Di Pinocchio l’avventura” della compagnia Il teatro delle dodici lune; venerdì 12 settembre alle ore 18, nella terrazza del museo della Contrada della Pantera, “Truciolo e la strega” di Ivano Rota; martedì 16 settembre alle ore 18, nel prato davanti alla stalla della Contrada del Leocorno, “Burattini all’improvviso” di Massimiliano Venturi; venerdì 19 settembre alle ore 18, nel giardino della Società della Contrada del Drago, “La bella Fiordaliso e la strega Tirovina” di Alberto De Bastiani; martedì 23 settembre alle ore 18.30, nella Società della Contrada della Torre, la compagnia Il cerchio tondo si esibirà con “Il circo dei burattini”. Infine, venerdì 26 settembre alle ore 18, nel Castellare della Contrada Priora della Civetta, la compagnia Chumbala cachumbala si esibirà con “La storia del popolo Vuh”.