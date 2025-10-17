Attentato a Ranucci, la solidarietà del Corecom

Il presidente Marco Meacci: “Proviamo rammarico e sgomento. È un attentato contro il giornalismo d’inchiesta e la libertà di informazione”

Firenze – “Il Corecom esprime solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia, e a tutti i giornalisti che ogni giorno lavorano per garantire la piena libertà d’informazione” Lo dichiara il presidente del Corecom della Toscana, Marco Meacci, a nome personale e di tutto il Comitato.

“Proviamo rammarico e sgomento – continua Meacci – per questo nuovo, e particolarmente grave, attacco contro il giornalismo d’inchiesta e la libertà di informazione: stamattina una bomba è stata fatta esplodere sotto l’auto del giornalista RAI Sigfrido Ranucci vicino alla sua abitazione. Un attacco a un giornalista in prima linea nello svolgimento di inchieste approfondite, e che svolge un servizio alla comunità e alla democrazia italiana; l’efferatezza di questo attacco ci riporta alle pagine più buie del nostro paese, ed è del tutto inaccettabile”.

In segno di solidarietà e vicinanza a Sigfrido Ranucci e all’intero mondo dei giornalisti, il presidente Meacci oggi pomeriggio alle 15,30 sarà presente al presidio-assemblea convocato dal Comitato di Redazione della Tgr Rai davanti alla sede Rai di Firenze, al quale parteciperanno anche rappresentanti dell’Associazione Stampa Toscana e dell’Ordine dei Giornalisti e dell’Ussi Toscana.