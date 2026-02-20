𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐑𝐓𝐎 𝐏𝐄𝐑 𝐋’𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟔

𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐇𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐠𝐞 𝐥’𝐎𝐫𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐜𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐚 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐞𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐨 𝐁𝐨𝐥𝐥𝐚𝐧𝐢 𝐢𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐨

𝐒𝐢𝐞𝐧𝐚, 𝟏𝟖 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟑𝟎

Sabato 18 luglio 2026 la grande musica torna nello scenario unico al mondo di Piazza del Campo, a Siena, con il Concerto per l’Italia, tra gli appuntamenti più attesi dell’estate musicale internazionale.

Protagonisti della serata, che si svolge nel quadro del Chigiana International Festival & Summer Academy 2026, sono Daniel Harding alla guida dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il pianista Stefano Bollani, per uno straordinario e appassionante incontro musicale che riunisce due interpreti d’eccezione, per la prima volta insieme.

Realizzato dall’Accademia Chigiana con il sostegno della Fondazione Mps di Siena e in collaborazione con il Comune di Siena e la Rai – Radiotelevisione Italiana, il Concerto per l’Italia è diventato in pochi anni un vero rito collettivo, un appuntamento imperdibile dell’estate italiana.