Un nuovo Centro Popolar di Educazione e Protezione Ambientale alla Funtanazza

Siamo il gruppo ecologista Muschio Ribelle che l’estate 2024 ha riaperto la Funtanazza di Alcamo dando vita ad un’esperienza di gestione collettiva dal basso di un bene comune e proteggendo la montagna e Riserva Naturale dagli incendi nelle ultimi due estati.

In allegato trovate il nostro comunicato che parla della proposta per la Riserva Naturale del Monte Bonifato e i suoi beni in stato di abbandono: rendere la Funtanazza un Centro Popolare di Educazione e Protezione Ambientale.

Alleghiamo inoltre una foto realizzata nel luglio 2024 alla Funtanazza.

Il Lun 23 Feb 2026, 07:11 Muschio ha scritto:
Buongiorno,

Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online

