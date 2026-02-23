Un nuovo Centro Popolar di Educazione e Protezione Ambientale alla Funtanazza

Siamo il gruppo ecologista Muschio Ribelle che l’estate 2024 ha riaperto la Funtanazza di Alcamo dando vita ad un’esperienza di gestione collettiva dal basso di un bene comune e proteggendo la montagna e Riserva Naturale dagli incendi nelle ultimi due estati.
In allegato trovate il nostro comunicato che parla della proposta per la Riserva Naturale del Monte Bonifato e i suoi beni in stato di abbandono: rendere la Funtanazza un Centro Popolare di Educazione e Protezione Ambientale.
Alleghiamo inoltre una foto realizzata nel luglio 2024 alla Funtanazza.
Per ulteriori info:
Geo Adragna: 329 971 9842
Marco Pitò: 346 061 6896
Buongiorno,
