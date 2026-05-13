Quirinale la cerimonia per il 145° anniversario della Società Italiana degli Autori ed Editori

Si è svolta al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia in occasione del 145° anniversario dell’istituzione della Società Italiana degli Autori ed Editori – SIAE.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti il Presidente della SIAE, Salvatore Nastasi, Caterina Caselli e Riccardo Zanotti, in rappresentanza della Sezione Musica, Paolo Sorrentino, in rappresentanza della Sezione Cinema, e Diego Bianchi, in rappresentanza della Sezione Dramma e Opere Radiotelevisive.

Al termine, il Presidente Mattarella ha rivolto un indirizzo di saluto.