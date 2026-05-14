Palermo: XIIIma edidizione “Con Gli Occhi e con le Mani” 20 Maggio 2026



Aletheia, e’ lieta di invitarVi a partecipare alla XIIIma edidizione ” Con gli Occhi e con le Mani” che si terra’ il 20.05.2026 presso la Gypsoteca di Palermo alle ore 10.00.

L’artista Gabrilla Pellitteri vi accompagnera’ durante il percorso di esplorazione dei calchi in gesso. Questa esposizione comprende circa 60-70 gessi provenienti dalla Galleria Civica d’Arte Moderna “Empedocle Restivo”, documentando la scultura siciliana tra la metà dell’XIX e l’inizio del XX secolo.La collezione espone bozzetti e calchi di importanti scultori siciliani, tra cui Benedetto Civiletti, Mario Rutelli, Ettore Ximenes, Domenico Costantino, Antonio Ugo e Nino Geraci. I gessi provengono principalmente da lasciti e donazioni delle famiglie degli artisti alla Galleria d’Arte Moderna, ora valorizzati in questo spazio espositivo.

L’iniziativa, mira a rendere l’arte accessibile a tutti, vedenti, non vedenti e ipovedenti, permettendo di “vedere con le mani” quello che gli occhi non “vedeno”.

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