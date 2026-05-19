Comune di Sarteano, 18 maggio 2026

Sarteano Green torna per la terza edizione: un weekend dedicato alla sostenibilità e alla rigenerazione

Dal 22 al 24 maggio Sarteano celebra la sostenibilità e la rigenerazione dei materiali grazie a tre giornate ricche di workshop, laboratori e attività dedicate alla riscoperta degli scarti e delle loro proprietà e qualità. Al centro degli appuntamenti anche la comunità e l’impegno civile e ambientale.

Dal 22 al 24 maggio torna a Sarteano “Sarteano Green”, la manifestazione promossa dal Comune di Sarteano, insieme alla Pro Loco e alle associazioni del comune, dedicata alla sostenibilità, alla cura del territorio e alla partecipazione attiva della comunità. Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa continua a crescere coinvolgendo associazioni, famiglie, scuole, cittadini e attività locali in un percorso condiviso che mette al centro ambiente, bellezza e responsabilità collettiva.

L’edizione 2026 avrà come filo conduttore il tema della rigenerazione dei materiali e del riuso creativo, attraverso laboratori, workshop e attività capaci di mostrare come sostenibilità e creatività possano trasformarsi in strumenti concreti di partecipazione e attenzione verso il bene comune. Un messaggio che attraverserà l’intera manifestazione, dal Mercatino Green alle attività artistiche e didattiche dedicate a grandi e piccoli.

Per tre giorni il centro di Sarteano ospiterà incontri, laboratori, musica, iniziative educative e momenti dedicati alla scoperta di pratiche sostenibili e nuove forme di economia circolare. In Piazza XXIV Giugno tornerà il tradizionale Mercatino Green, con piante, fiori, spezie, miele, prodotti naturali, artigianato e proposte legate alla sostenibilità ambientale.

Ad aprire il programma, venerdì 22 maggio, sarà l’inaugurazione del bosco didattico “Il Bosco dei Segreti” alla Scuola Primaria Don Milani, uno spazio pensato per avvicinare bambini e famiglie al rapporto con la natura e all’educazione ambientale, a cura dell’amministrazione comunale, CoopFi e Comitato Genitori. Presso la Sala Mostre in Piazza Domenico Bargagli 14, alle ore 17:30 si terrà un incontro pubblico dedicato alla raccolta differenziata e alla gestione dei nuovi cassonetti promosso dall’Amministrazione Comunale insieme a Sei Toscana.

Sabato 23 e domenica 24 maggio il programma proseguirà con workshop creativi, laboratori sulla natura e attività dedicate alla biodiversità.

Sabato pomeriggio, alle ore 15:00, presso la Sala Mostre è previsto il workshop “Guida ai biopreparati per orto e giardino”, a cura di Francesca della Giovampaola del Bosco di Ogigia. A seguire, alle ore 17:00 presso Piazza XXIV giugno, un appuntamento dedicato alle famiglie e ai loro amici a quattro zampe: “Cuccioliamo”, a cura del CCRR in collaborazione con l’associazione 6 Zampe in val d’Orcia e Comitato Genitori.

Dalle ore 18:30 alle ore 24:00, in Piazza XXIV Giugno, musica live con MC Your Music Duo e Jonny Be Groove.

Domenica si inizia dalla mattina, alle 10:30, dove in Piazza XXIV Giugno, si terrà il laboratorio per adulti “Dipingiamo con la natura”, a cura di Marina Rocco. Nel pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00, sempre in Piazza, un workshop a cura di Raffaella Zurlo “Tessiamo con i fiori”.

Durante tutta la manifestazione sarà inoltre possibile scoprire prodotti, piatti e specialità realizzati dalle attività commerciali di Sarteano che hanno aderito all’iniziativa, rafforzando il legame tra sostenibilità, economia locale e vita della comunità.

“Sarteano Green” è organizzato dal Comune di Sarteano in collaborazione con Pro Loco Sarteano, Comitato Genitori, CCRR, 6 Zampe in Val d’Orcia, Sarteano Viva e Intrepido Cultura e Servizi grazie al sostegno di Banca Tema.