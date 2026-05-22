Ambiente, Mattarella da Castelporziano: “Non dobbiamo consegnare ai giovani un pianeta compromesso”

In occasione della Giornata mondiale della biodiversità 2026, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte al convegno celebrativo per il 40° anniversario della Fondazione Marevivo, svolto presso la Tenuta presidenziale di Castelporziano.

Indetta dalle Nazioni Unite per celebrare la biodiversità – la ricchezza della vita, a livello di ecosistemi, specie e geni, sul nostro Pianeta – la Giornata ricorda l’adozione ufficiale del testo della Convenzione sulla Diversità Biologica, avvenuta a Nairobi il 22 maggio 1992.

All’evento hanno partecipato Anna Maria Bernini, Ministra dell’Università e della Ricerca, e Pierpaolo Ribuffo, Capo del Dipartimento per le politiche del mare, in rappresentanza del Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare.

Prima dell’inizio della cerimonia, condotta dal giornalista Riccardo Luna, è stato proiettato un video introduttivo legato alla Giornata mondiale della biodiversità, mentre il tenore Valerio Rossi Albertini ha eseguito l’inno nazionale.

Durante i lavori hanno preso la parola Rosalba Giugni, Presidente della Fondazione Marevivo, Andrea Lenzi, Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Luigi Fiorentino, Presidente del National Biodiversity Future Centre e Roberto Bassi, Presidente della Stazione zoologica Anton Dohrn. Ciascun intervento è stato intervallato dalla proiezione di un video.

Al termine del convegno, Giulio Cesare Baracca e Arianna Capri, studenti della Fondazione Marevivo, hanno letto la “Carta della Biodiversità marina”, per poi consegnarla al Capo dello Stato.

Il Presidente Mattarella ha quindi rivolto un saluto a presenti.

Castelporziano , 22/05/2026 Intervento del Presidente Mattarella al 40° Anniversario di Mare Vivo

In occasione della manifestazione, in diverse aree della Tenuta di Castelporziano, è stata allestita un’area espositiva, curata dalla Fondazione Marevivo e dal CNR, che il Capo dello Stato ha visitato al suo arrivo, prima dell’inizio del panel.

Lo spazio espositivo ha interessato il Cortile dell’Orologio, il Chiosco interno, il Portico e lo Scalone.

Nel Cortile dell’Orologio sono state collocate le seguenti strutture espositive: “Antropocene”, pannelli sul tema della biodiversità illustrati da Francesca Messina, Responsabile Comunicazione integrata del CNR; “Impatti e soluzioni”, pannelli sorretti, a coppie, da dieci studenti degli Istituti Nautici e illustrati da Valentina Rossi, biologa Marevivo; “Plastic Pirates”, gazebo CNR allestito con materiali editoriali inerenti al progetto, illustrati da Fedra Francocci con gli studenti dell’I.I.S. Ulderico Midossi di Civita Castellana (VT); e la “Valigia del Mare”, gazebo Marevivo con biologi e volontari della Fondazione, illustrato dalla biologa Evelina Idini.

Al Chiosco interno, a cura del National Biodiversity Future Centre, è stata allestita la mostra “Elogio della diversità”, illustrata da Isabella Saggio.

Al Portico, la Fondazione Marevivo ha curato l’esposizione “Only One”, illustrata da Ferdinando Boero.

Nei pressi dello Scalone è stato predisposto un totem digitale per illustrare le attività realizzate nell’ambito dell’Accordo CNR-Quirinale da IRET, a cura del CNR, con Carlo Calfapietra e Alfonsina Pagano.

Castelporziano , 22/05/2026 (II mandato)