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Il Presidente Mattarella incontra una rappresentanza della Marina Militare

Marina PellitteriBy Nessun commento1 Mins Read

Il Presidente Mattarella incontra una rappresentanza della Marina Militare
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata della Marina Militare, ha ricevuto al Quirinale l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti della Forza Armata.

Dopo l’intervento dell’Ammiraglio Berutti Bergotto, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti.

Roma, 08/06/2026 (II mandato)

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Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online

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