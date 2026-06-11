[11/06, 11:07] null: *Spettacolo di una meraviglia travolgente*

🔹 120 mila persone nel cuore di Barcellona.

🔸La croce alla sommità della guglia alta 172,5 metri illumina la notte e una corrente di luce pervade l’anima della basilica della Sagrada Familia di Gaudí, che appare come un ricamo nell’oscurità del cielo.

🔹Un’esplosione di bellezza nel ricordo dell’eredità umana e spirituale del maestro catalano: “Primer l’amor, despres la tecnica”

🇻🇦LA BENEDIZIONE DEL PAPA🇪🇸

[11/06, 13:42] null: _*Il vostro dramma deve diventare un esame di coscienza:*

_*per le nazioni di origine*, che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo;_

_*per le nazioni di transito*, chiamate a proteggere e a non lasciare i deboli nelle mani di reti criminali;_

__*per l’Europa*, che non può proclamare la dignità umana e abituarsi a che il *Mediterraneo e l’Atlantico* siano *cimiteri senza lapidi*;_

_*per la comunità internazionale*, chiamata a una cooperazione efficace e perseverante._

🇻🇦Papa Leone XIV, incontro con le realtà di accoglienza dei migranti nel porto di Arguineguín a Las Palmas de Gran Canaria (11.06.2026)

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