Mattarella saluta Lee Jae Myung, Presidente della Repubblica di Corea



Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’11 e il 12 giugno, riceve al Quirinale il Presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae Myung, in Visita di Stato in Italia.

Cerimonia di benvenuto

L’incontro si è aperto con la cerimonia di benvenuto nel Cortile d’Onore del Palazzo del Quirinale.

Il Presidente Lee Jae Myung e la consorte, la Signora Kim Hye-Kyung, sono stati accolti dal Capo dello Stato e dalla Signora Laura Mattarella. Dopo l’esecuzione degli inni nazionali, coreano e italiano, i due Presidenti hanno passato in rassegna il reparto schierato per gli onori militari.