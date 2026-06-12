Papa Leone XIV ai migranti: offrite il vostro tesoro di umanità e sogni a chi vi accoglie

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Leone XIV ai migranti: offrite il vostro tesoro di umanità e sogni a chi vi accoglie

Incontrando i membri del centro di accoglienza Las Raíces, il Papa ascolta le testimonianze di persone ferite e consolate da quanti si spendono per rendere la vita un “viaggio più umano per tutti”: tramandate alle nuove generazioni il patrimonio dell’incontro e di arricchimento reciproco tra i popoli

Edoardo Giribaldi – Città del Vaticano

Partire non significa perdere, ma portare con sé un mondo di umanità, sogni, cultura e offrirlo a una terra che, accogliendolo, si trasforma. Perché la migrazione non è un flusso a senso unico: arricchisce chi arriva e chi ospita. “Tutti siamo migranti”, pellegrini “in cammino verso la patria celeste”, e il senso del viaggio sta nel rendere il cammino “più umano per tutti, offrendo ciò che è alla portata di ciascuno”. È con questo sguardo, aperto sul futuro e attento alle generazioni che verranno, che Leone XIV incontra questa mattina, 12 giugno, i membri del centro di accoglienza Las Raíces, a San Cristóbal de La Laguna, comune di Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna.

Leone XIV saluta una bambina al suo arrivo al centro Las Raíces.

Leone XIV saluta una bambina al suo arrivo al centro Las Raíces. (@Vatican Media)

“L’amore di Dio non conosce confini”

Las Raíces è il campo più grande di tutte le Isole Canarie e in piena crisi migratoria, alla fine del 2024, ha ospitato quasi . persone. Le parole di Papa Leone a riguardo dei 600 oggi presenti aderiscono all’odierna solennità del Sacro Cuore di Gesù, rifacendosi alle testimonianze di “cuori feriti da tante difficoltà ma anche consolati dall’amore ricevuto grazie ad altri cuori aperti, generosi e misericordiosi”, ascoltate prima di pronunciare il suo discorso in lingua francese.

È provvidenziale poterci incontrare, vederci e soprattutto sapere che, al di là del nostro luogo di provenienza, l’amore di Dio non conosce confini, non fa distinzioni, si dona a tutti e ci raccoglie nell’unità.

Non è un caso, osserva il Vescovo di Roma, che per spiegare l’universalità dell’amore Gesù prese ad esempio il gesto di un uomo “di un altro popolo e di un’altra religione”, il Buon Samaritano, che ebbe compassione di una persona ferita e maltrattata.

Il Papa ascolta le testimonianze dei migranti. (@Vatican Media)

Emigrati dalle Canarie per evangelizzare

Le Isole Canarie sono drammaticamente note per essere l’approdo di una delle rotte migratorie più letali al mondo. Tuttavia, nella storia, l’esempio di Fratel Pietro e di san Giuseppe de Anchieta, entrambi originari dell’arcipelago, che da qui partirono nei secoli passati per annunciare il Vangelo nelle Americhe.

Anche loro furono migranti che si diressero verso l’ignoto, portando come principali beni la fede, la speranza e la carità

In quella terra per loro sconosciuta, spiega il Papa, si delineò uno scambio biunivoco nel dare ciò che si aveva e accogliere ciò che di nuovo veniva offerto loro.

Perciò invito anche voi a offrire il tesoro di umanità, di sogni e di cultura che avete portato in queste isole, e ad essere aperti a ricevere ciò che vi viene dato.

Guarda il video di Antonella Palermo, inviata a Tenerife per Vatican News.

“Tutti siamo migranti”

Leone XIV esorta a vivere questo scambio con responsabilità, guardando ai giovani, a tramandare il “patrimonio di una civiltà dell’amore”, in cui le migrazioni, come affermato nella recente enciclica Magnifica humanitas, “possono diventare un’occasione di incontro e di arricchimento reciproco tra popoli”.

Cari fratelli e sorelle, tutti — in qualche modo — siamo migranti, tutti siamo pellegrini in cammino verso la patria celeste. Aiutiamoci a fare di questo viaggio un evento più umano per tutti, offrendo ciò che è alla portata di ciascuno

“Nessuna tempesta” allontani da Dio

Il Pontefice ringrazia il governo spagnolo e le istituzioni per rendere concreto l’aiuto umanitario, e si sofferma infine sul nome del centro, che richiama le radici. Un’immagine che Papa Francesco utilizzava per indicare “la necessità di non dimenticare le origini, di rimanere uniti e di confidare nel Signore”. Come affermato nell’esortazione apostolica Christus vivit, chi confida nel Signore “è come un albero piantato lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende le radici; non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi”.

Quest’immagine delle radici vi aiuti a rimanere saldamente radicati nel Signore, affinché nessuna tempesta possa allontanarvi dalla sua presenza, che fortifica e dà vita. Cari amici, vi porto nel cuore e vi ricordo nelle mie preghiere.

Il volto di una migrante, che oggi, presso il centro Las Raíces. (@Vatican Media)

I viaggi della morte su cayucos e pateras

A introdurre l’incontro è il vescovo di San Cristóbal de La Laguna, monsignor Santiago Eloy Alberto Santiago, che ricorda come, negli ultimi anni, “decine di migliaia le persone, provenienti dal continente africano, sono giunte alle nostre isole – frontiera meridionale dell’Europa”. Migliaia non hanno raggiunto la meta, soccombendo in un viaggio “totalmente disumano e precario” su imbarcazioni di fortuna note come cayucos e pateras.

La ministra dell’Inclusione, della Sicurezza Sociale e delle Migrazioni spagnola, Elma Saiz Delgado. (@Vatican Media)

L’impegno della Spagna per contrastare mafie e discorsi d’odio

Alle parole del vescovo fanno seguito quelle della ministra dell’Inclusione, della Sicurezza Sociale e delle Migrazioni spagnola, Elma Saiz Delgado, che dalla convinzione “tutti siamo nuovi in qualche luogo nel corso della nostra vita” ribadisce la natura mobile della Spagna nel corso della storia, che oggi si rivela in una politica migratoria basata su umanità, regolarità e convivenza, contrastando le mafie implicate nella tratta e i discorsi d’odio. Da tutto ciò, il Paese “ha imparato che una società coesa non nasce dall’innalzare muri tra vicini, ma dal costruire ponti tra persone”.

“Una prima opportunità”

Interviene poi il direttore del centro, Francisco Navarro, esponente dell’organizzazione ACCEM, la Ong che dalla sua apertura nel 2021 ha accolto più di 45mila persone, impiegandone quasi seicento. Las Raíces, in sostanza, rappresenta uno spazio di convergenza tra “percorsi di vita complessi”, capace di offrire una “prima opportunità” a chi vi giunge.

Bousso Diouf, donna migrante, originaria del Senegal. (@Vatican Media)

“Dignità”

Sono proprio loro a portare le ultime testimonianze dinanzi al Pontefice. La prima, Bousso Diouf, dal Senegael, ricorda la difficoltà del cammino migratorio e la benefica semplicità dei sogni che lo accompagnano: lavorare, prendersi cura della famiglia, vivere con dignità. Una prospettiva che il Papa abbraccia con questo incontro, ricordando al mondo “che siamo tutti persone, che tutti abbiamo bisogno di amore, di pace e di opportunità”.

Taiwo Oluwatobi, migrante di 37 anni, dalla Nigeria. (@Vatican Media)

Un secondo migrante, Taiwo Oluwatobi, dalla Nigeria, ricorda come nessuno abbandoni la propria terra, le proprie radici, riprendendo il nome del centro, “per volontà propria, quando può vivere in pace”. Dietro, infatti, si lasciano ricordi, persone care, e “una parte del nostro cuore”. Avanti, invece, il viaggio è pieno di paura, dolore, incertezza, e poi fame, freddo, disperazione. Molto spesso, morte. E chi arriva soffre in silenzio, “vittime di mafie che approfittano del bisogno e della sofferenza umana”. La richiesta che arriva dai migranti si riassume in dignità: “Le frontiere non si trasformino in muri di indifferenza”, i migranti non siano numeri o documenti, ma storie, raccontate e da raccontare ancora.