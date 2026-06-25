Sbloccare il “Piano casa regionale”, attuare “senza sconti” i

protocolli di legalità nei cantieri, impegno per maggiore trasparenza

nelle gare d’appalto: tre gli atti concreti annunciati dall’assessore

Aricò nell’incontro con Ance Sicilia

Palermo, 25 giugno 2026 – In Sicilia si sblocca il “Bonus casa

regionale”, si punta alla piena attuazione “senza sconti” dei

protocolli di legalità nell’esecuzione degli appalti pubblici e si

intensifica l’impegno per una maggiore trasparenza nelle gare

d’appalto.

Sono i tre principali impegni assunti dall’assessore regionale alle

Infrastrutture, Alessandro Aricò, nell’incontro svoltosi in Ance Sicilia

con il presidente regionale dei costruttori edili, Salvo Russo, e la

commissione Lavori pubblici dell’Ance Sicilia, guidata dalla

vicepresidente Irene Ricciardello.

Ascoltate con la massima disponibilità le richieste dell’Ance Sicilia,

Aricò, nel condividere le problematiche esposte, ha annunciato che sarà

pubblicato entro il prossimo mese di luglio il decreto di attuazione del

“Bonus casa regionale”, previsto dalla legge di Stabilità siciliana

2026, che assegna 5 milioni l’anno per tre anni sotto forma di incentivi

per le ristrutturazioni di abitazioni.

Inoltre, Aricò ha comunicato che la commissione Prezzario regionale, su

suo input, ha accelerato l’iter per l’aggiornamento del Prezzario, che

sarà completato entro l’anno. La commissione ha anche esaminato lo

studio realizzato da Ance Sicilia sui costi vivi che comporta la piena

applicazione nei cantieri dei tanti protocolli di legalità in vigore e

la proposta di riconoscimento economico non soggetto a ribasso, in

favore delle imprese esecutrici, condividendola in linea di principio.

Lo stesso Aricò valuterà poi le indicazioni della commissione al

riguardo.

Infine, l’assessore Aricò ha apprezzato l’analisi dell’Ance Sicilia in

materia di nuovo Codice degli appalti e si è impegnato a fornire ogni

indicazione utile alle stazioni appaltanti affinché sia garantita

ulteriormente la massima trasparenza nelle gare.

Al termine dell’incontro, l’assessore Alessandro Aricò ha spiegato: “Il

settore delle costruzioni è un motore fondamentale per l’economia

siciliana e per la qualità della vita dei nostri cittadini. Con il

“Bonus Casa regionale” diamo finalmente una risposta concreta a una

domanda diffusa di riqualificazione del patrimonio abitativo, mettendo

risorse vere nelle disponibilità di chi vuole investire sulla propria

casa e sul proprio territorio. Sul fronte della legalità nei cantieri,

non ammettiamo deroghe: le regole si rispettano tutte, ma è giusto che

le imprese che le rispettano vengano riconosciute e tutelate

economicamente. Continueremo a lavorare con Ance Sicilia in uno spirito

di leale collaborazione istituzionale, perché le sfide che ci attendono,

dalla fine del ‘Pnrr’ alla rimodulazione dei fondi europei, richiedono

un dialogo costante e soluzioni condivise”.

Da parte sua, il presidente di Ance Sicilia, Salvo Russo, ha dichiarato:

“Ringraziamo l’assessore Aricò perché, ancora una volta, ha accettato

con tempestività il nostro invito, ha ascoltato con grande disponibilità

i problemi che abbiamo segnalato e le soluzioni che abbiamo proposto e

che, con grande senso di responsabilità, equilibrio e azione

politico-amministrativa, ha tradotto immediatamente in atti concreti.

L’assessore ci ha assicurato che proseguiremo il confronto con altre

occasioni di incontro nelle quali si farà il punto su ulteriori

questioni che riguardano la nostra categoria, come la rimodulazione del

Pr-Fesr e dei fondi di Coesione a favore del ‘Piano casa regionale’ e

delle nuove politiche regionali a sostegno del settore delle costruzione

dopo la fine del ‘Pnrr’“.