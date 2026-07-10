Unione Comuni Valdichiana Senese – Comune di Cetona – Comune di Pienza – Comune di San Casciano dei Bagni – Comune di Sarteano

Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, 10 luglio 2026

Cinema in Movimento torna ad animare la Valdichiana Senese: dal 14 luglio al 20 agosto il grande cinema è all’aperto e gratuito

Sui passi fatti lo scorso anno, l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese rinnova la rassegna gratuita di cinema all’aperto con 18 proiezioni itineranti tra piazze, giardini e luoghi simbolo del territorio. Con il ritorno della rassegna anche una grande novità: l’acquisto, da parte dell’Unione, di un maxischermo, che garantirà l’iniziativa anche nei prossimi anni.

Dopo il successo della passata edizione, Cinema in Movimento entra a pieno titolo nel programma di Valdichiana2026 Capitale Toscana della Cultura, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali dell’estate dei dieci comuni dell’Unione. Dal 14 luglio al 20 agosto, la rassegna gratuita di cinema all’aperto promossa dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese porterà il grande schermo nei centri storici, nelle piazze, nei giardini e negli spazi pubblici del territorio, trasformandoli ancora una volta in luoghi di incontro, partecipazione e socialità.

L’edizione 2026 porta con sé anche una novità destinata a lasciare un’eredità concreta sul territorio. Dopo la grande partecipazione registrata lo scorso anno e il riscontro estremamente positivo del pubblico, l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese ha infatti deciso di investire nell’acquisto di un maxischermo professionale per il cinema all’aperto, che resterà di proprietà dell’ente e potrà essere utilizzato, anche al termine della rassegna e nei prossimi anni, dai dieci Comuni del territorio per proiezioni, eventi culturali, manifestazioni e iniziative pubbliche. Un investimento che arricchisce il patrimonio dell’Unione e mette a disposizione delle amministrazioni uno strumento stabile per promuovere cultura, aggregazione e valorizzazione degli spazi pubblici negli anni a venire. Lo schermo, di grandi dimensioni, è progettato per ospitare proiezioni rivolte a platee fino a circa 200 spettatori, adattandosi a contesti e luoghi differenti.

L’iniziativa conferma la volontà dei Comuni di rendere la cultura sempre più accessibile e diffusa, portando il cinema anche nei centri più piccoli e nelle frazioni. Un progetto che punta a creare occasioni di partecipazione condivisa, valorizzando piazze, giardini e luoghi della quotidianità come spazi di comunità e offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di vivere il territorio nelle sere d’estate attraverso il linguaggio universale del cinema.

La rassegna propone una selezione di film italiani e internazionali che alterna commedie, storie di formazione, cinema d’autore e grandi successi recenti, con titoli capaci di coinvolgere pubblici di tutte le età. Da Unicorni a Le Assaggiatrici, dal Grande Gigante Gentile a La città proibita, passando per Margherita delle Stelle, Il sentiero azzurro, Corro da te, Follemente, Un mondo a parte, Come ti muovi, sbagli, I 2 volti del crimine, Nostalgia, L’ultimo turno e Parthenope: un cartellone pensato per offrire qualità, varietà e momenti di riflessione, senza rinunciare all’intrattenimento.

La prima parte della rassegna prenderà il via il 14 luglio da Petroio, nel Comune di Trequanda, con Unicorni, per poi proseguire il 15 luglio a Valiano (Montepulciano) con Le Assaggiatrici, il 16 luglio a Celle sul Rigo (San Casciano dei Bagni) con Grande Gigante Gentile, il 20 luglio a Torrita di Siena con La città proibita, il 21 luglio a Pienza con Margherita delle Stelle, il 22 luglio a Sinalunga con Il sentiero azzurro, il 28 luglio nuovamente a Celle sul Rigo con Follemente e il 29 luglio a Palazzone (San Casciano dei Bagni) con Corro da te.

Il programma proseguirà nel mese di agosto con Un mondo a parte il 3 agosto a Trequanda, Come ti muovi, sbagli il 4 agosto a Castelmuzio, Le Assaggiatrici il 5 agosto e Un mondo a parte il 6 agosto a Pienza, I 2 volti del crimine l’11 agosto e Nostalgia il 13 agosto, entrambi a Montefollonico (Torrita di Siena), L’ultimo turno il 17 agosto e Corro da teil 18 agosto a Sinalunga, per concludersi a Gracciano di Montepulciano con Parthenope il 19 agosto e Follemente il 20 agosto.

Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito e senza necessità di prenotazione.

Servizio Associato Comunicazione

Unione Comuni Valdichiana Senese

Corso Garibaldi, 10 – 53047 Sarteano (Siena)