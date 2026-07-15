Siena: Storni fuori porta Camollia

Magi: “Criticità di non semplice soluzione, restiamo a disposizione dei cittadini”

Storni fuori porta Camollia

Il Comune interviene con un dissuasore e servizio di pulizia

Alcuni stormi di storni stazionano negli ultimi giorni nella zona fuori Porta Camollia a Siena e l’amministrazione comunale ha deciso dunque di intervenire a tutela del decoro e della salute dei cittadini: è stato installato un dissuasore per uccelli e, in collaborazione con il gestore Sei Toscana, sono state programmate ulteriori pulizie dei marciapiedi e della zona, anticipando anche lo spazzamento giornaliero.

Le competenti strutture comunali si sono confrontate nei giorni scorsi con una ditta specializzata nel settore al fine di individuare possibili sistemi di dissuasione che potessero contenere la problematica. E’ emersa la complessità nell’attuare azioni di contrasto che siano davvero efficaci. Il dissuasore individuato è risultato al momento l’unica alternativa attuabile nel contesto dell’abitato fuori Porta Camollia e con riscontri di efficacia positivi in situazioni simili.

Il dissuasore è stato installato sull’immobile di proprietà del Comune di Siena che ospita gli asili “Ape Giramondo” e “Albero dei Sogni”, senza che questo interferisca minimamente con l’attività quotidiana dei bambini presenti. In particolare, lo strumento scaccia uccelli avrà la funzione di provare ad allontanare gli storni che stazionano in zona. Si tratta di un sistema ecologico e silenzioso per allontanare gli esemplari molesti e consiste in un aquilone a forma di rapace, fissato sulla sommità di un’asta telescopica in vetroresina alta sei metri.

Allo stesso tempo il Comune di Siena ha concordato con Sei Toscana la pulitura dei marciapiedi di viale Vittorio Emanuele II tre volte a settimana con una specifica macchina a vapore, che permette dunque anche l’igienizzazione, oltre alla rimozione del guano che via via si forma. Inoltre è stato anticipato alle prime ore della mattina lo spazzamento manuale giornaliero dei marciapiedi, sempre in viale Vittorio Emanuele II, in modo da garantire adeguati livelli di pulizia da piume e guano per cittadini e pubblici esercizi per tutto il periodo diurno.

“Si tratta di una criticità – spiega l’assessore all’ambiente e al decoro urbano del Comune di Siena, Barbara Magi – di non semplice soluzione, ma per la quale, dietro anche la segnalazione di alcuni cittadini, abbiamo messo in campo alcuni strumenti, nella speranza che la problematica possa avere una soluzione: lo strumento installato punta a dissuadere gli storni a permanere in zona, allo stesso tempo abbiamo aumentato la frequenza della pulizia per cercare di mantenere igiene e decoro. Restiamo naturalmente a disposizione dei cittadini per continuare a monitorare la situazione”.