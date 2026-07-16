“Sboccia l’Estate” in Piazza del Campo:

Da Shakespeare a Tina Turner fino a Coltrane

Il grande spettacolo conquista il cuore di Siena

Dal 21 al 23 luglio Piazza del Campo si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto con tre appuntamenti gratuiti che raccontano tre linguaggi diversi dello spettacolo dal vivo: il teatro classico, il musical internazionale e il grande jazz. È questo lo spirito di “Sboccia l’Estate”, la rassegna promossa dai Teatri di Siena e dal Comune di Siena, sotto la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli, che propone un’offerta culturale capace di parlare a pubblici differenti, valorizzando la ricchezza delle collaborazioni artistiche e istituzionali.

Tre serate, tre identità artistiche, un unico grande palcoscenico: quello di Piazza del Campo, luogo simbolo della città, che diventa spazio di incontro, partecipazione e cultura aperta a tutti.

Ad aprire la rassegna, martedì 21 luglio, ore 21.15, sarà “Sogno di una notte di mezza estate”, il capolavoro di William Shakespeare, proposto nell’acclamato allestimento diretto da Daniele Salvo, tra i più autorevoli registi italiani del teatro classico. La scelta dell’opera assume un valore simbolico particolare: nel 2026 ricorrono infatti i 410 anni dalla morte del Bardo, anniversario celebrato nei principali festival teatrali del mondo, da Stratford-upon-Avon alle più prestigiose rassegne internazionali. Anche Siena partecipa a questo omaggio universale con uno spettacolo che restituisce tutta la forza poetica e la sorprendente modernità del testo shakespeariano.

Sul palco una giovane compagnia bilingue, capace di rappresentare lo spettacolo sia in italiano sia in inglese, caratteristica pressoché unica nel panorama teatrale nazionale. Il cast è guidato da Melania Giglio, affiancata da Alessandro Marmorini, Maria Luisa Zaltron, Federico Gatti, Matilda Farrington, Tommaso Sartori, Marial Bajma-Riva e da un ensemble di interpreti di grande talento. La produzione nasce dalla collaborazione con il Teatro Quirino di Roma.

Mercoledì 22 luglio, ore 21.15, Piazza del Campo cambierà completamente atmosfera con la prima nazionale “The Queen of Rock – Tina Turner, il Musical”, uno spettacolo dedicato alla straordinaria carriera della regina del rock. Protagonista sarà Roberta Bonanno, accompagnata da orchestra dal vivo, musicisti e coriste, in un viaggio tra le canzoni che hanno segnato la storia della musica internazionale e il racconto della vicenda umana di Tina Turner, simbolo universale di forza, resilienza e rinascita.

La rassegna si concluderà giovedì 23 luglio, ore 21.15, con un evento che celebra l’eccellenza musicale senese e il valore delle istituzioni culturali del territorio. Siena Jazz, Accademia Nazionale del Jazz, presenterà lo spettacolo “Omaggio a John Coltrane” tra le figure più rivoluzionarie della storia del jazz, attraverso un concerto che testimonia il prestigio internazionale dell’Accademia Nazionale del Jazz e la sua costante attività di produzione artistica e formazione. Protagonisti sul palco Miles Davis Songbook e Tranescape, Un appuntamento che rappresenta anche il frutto della consolidata sinergia tra Siena Jazz e il Comune di Siena, collaborazione che continua a rafforzare il ruolo della città come punto di riferimento per la cultura musicale italiana.

Tre spettacoli profondamente diversi tra loro, accomunati dalla qualità artistica e dalla volontà di offrire alla città e ai visitatori un programma capace di coinvolgere pubblici differenti, dimostrando come la cultura possa essere il luogo naturale dell’incontro.

“Per la prima volta Piazza del Campo, il cuore identitario di Siena, si trasforma in un grande Glow Theatre shakespeariano – ha sottolineato il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio – un palcoscenico a cielo aperto in cui il fascino senza tempo della nostra storia incontra la magia del teatro e dei linguaggi contemporanei. È un’immagine di straordinaria forza simbolica: la pietra antica di Siena accoglie, esalta e amplifica l’arte, confermando Piazza del Campo non come semplice cornice, ma come protagonista viva delle performance. Con ‘Sboccia l’Estate’ il cuore della nostra città rinnova la sua vocazione ad essere luogo di incontro, dialogo e partecipazione. Siena è da sempre custode di un patrimonio culturale d’eccellenza e questa rassegna rappresenta la naturale evoluzione di una tradizione che continua a guardare al futuro, creando un ponte tra memoria e innovazione, tra il teatro classico di Shakespeare, il musical internazionale e il grande jazz. La scelta di offrire tre spettacoli gratuiti in uno dei luoghi più iconici del mondo è un gesto concreto di democrazia culturale: vogliamo che la bellezza sia accessibile a tutti, cittadini e visitatori, e che ciascuno possa vivere Piazza del Campo come uno spazio condiviso, dove la cultura diventa esperienza collettiva”.

“Continuiamo a proporre una programmazione artistica ampia e diversificata perché crediamo che il compito dell’arte sia quello di unire – ha spiegato il direttore artistico dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli – creando occasioni di incontro e dialogo tra sensibilità differenti. Teatro classico, musical e jazz rappresentano linguaggi diversi ma complementari, capaci di convivere nello stesso cartellone e di arricchirsi reciprocamente. La vera forza di una stagione culturale risiede proprio nella pluralità delle voci e nella capacità di generare sinergie tra artisti, istituzioni e realtà del territorio. Desidero inoltre ringraziare il nostro pubblico, che continua a dimostrarci un affetto straordinario: la risposta agli spettacoli è stata entusiasmante e vedere tanti appuntamenti già sold out, anche per i mesi di agosto e settembre, rappresenta per noi la conferma che il percorso intrapreso è quello giusto. È uno stimolo a proseguire con ancora maggiore entusiasmo e responsabilità. Una collaborazione che trova una significativa espressione anche nel percorso condiviso con Siena Jazz e che proseguirà martedì 28 luglio con Abbracci d’arte – Trilogia del tempo sospeso, con la coreografia di Francesca Selva, seguita dal concerto dei Siena Jazz Masters. Far parte dello stesso programma non significa competere, ma contribuire insieme alla costruzione di un’offerta culturale più ricca, inclusiva e accessibile. È questo il senso di Sboccia l’Estate: fare della cultura uno spazio di condivisione, in cui Siena diventa una piazza aperta al dialogo tra linguaggi, generazioni e pubblici diversi”.