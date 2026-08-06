Eventi, tutti con il naso all’insù, c’è Calici di stelle
Continua il cinema all’aperto a Vitolini e chiude S. Amato a Tavola.
Domenica 10 agosto 2026 a Vinci è di nuovo “Calici di Stelle”.
Nel centro storico, a partire dalle 19, torna la manifestazione dedicata alle produzioni vitivinicole, un evento curato dalla Pro Loco di Vinci, che promuove direttamente i prodotti locali attraverso una serata di degustazioni dei migliori vini provenienti dalle aziende del territorio.
Inserita nella rassegna “Le notti del vino”, promossa dall’associazione nazionale Città del Vino alla cui iniziativa l’amministrazione comunale di Vinci aderisce annualmente, Calici di Stelle offrirà la possibilità di trascorrere la notte di San Lorenzo degustando ottimi vini delle aziende produttrici della città, nonché attrazioni e intrattenimento vario, con le artiste di Di-Vino e la musica live nel borgo.
Tutte le informazioni sono su prolocovinci.com.
A Vitolini si chiude la prima settimana di cinema all’aperto: venerdì 7 e sabato 8 ultime due proiezioni prima della pausa ferragostana (lunedì 17 agosto si ricomincia da Petroio).
Questo il programma completo delle proiezioni (tutti i film cominciano alle 21.30 e tutti sono a ingresso gratuito):
venerdì 7, Piazza Mazzinghi, Vitolini: Dragon Trainer
sabato 8, Piazza Mazzinghi, Vitolini: Tre di troppo
lunedì 17, Circolo Arci Petroio: Il grande giorno
martedì 18, Circolo Arci Petroio: Il robot selvaggio
mercoledì 19, Circolo Arci Petroio: Unicorni
domenica 30, cipressi di Dianella: Saint Amour
C’è sempre S. Amato a Tavola, ma per l’ultima settimana, dal 7 al 9 agosto, con l’intrattenimento musicale per ogni sera.
Nello spazio espositivo del Museo Leonardiano in Piazza L. da Vinci è attiva “Il tempo e l’istante. Genesi di un’opera”, la mostra di fotografie di Laura Veschi dedicate alla statua di Leonardo realizzata da Filippo Tincolini.