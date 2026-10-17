Teatro Massimo di Palermo in scena ” Rigoletto “

IL RIGOLETTO DI VERDI FIRMATO DA JOHN TURTURRO TORNA IN SCENA AL TEATRO MASSIMO DI PALERMO DAL 23 AL 31 OTTOBRE

Il baritono francese Ludovic Tézier, tra le voci più acclamate della lirica internazionale, debutta a Palermo al fianco di un cast d’eccezione e con la direzione d’orchestra di Gianna Fratta. Tra i protagonisti anche Francesco Demuro, Roman Burdenko, Irina Lungu e Valerio Borgioni.

Palermo, 17 ottobre 2026. Sarà in scena da venerdì 23 alle 20.00 al Teatro Massimo di Palermo Rigoletto, capolavoro in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave. L’ormai celebre allestimento del Teatro Massimo firmato da John Turturro (al suo fortunato debutto nella lirica nel 2018) torna a Palermo dopo un’acclamata tournée internazionale, a conferma del forte richiamo delle produzioni della Fondazione che proprio oggi inaugurano anche la 75ª stagione dell’ABAO Bilbao Opera con La traviata curata da Mario Pontiggia e Francesco Zito.

Per questo atteso ritorno a Palermo, la ripresa della regia di Rigoletto – realizzato in coproduzione con il Teatro Regio di Torino, la Shaanxi Opera House e l’Opéra Royal de Wallonie – è affidata alla regista Lisa Capaccioli con il coordinamento di Cecilia Ligorio. Le scene di Francesco Frigeri e le luci di Alessandro Carletti (riprese da Jenny Cappelloni) evocano splendori rinascimentali e nebbie padane in un’atmosfera dark, mentre i sontuosi costumi sono firmati da Marco Piemontese e le coreografie da Giuseppe Bonanno.

La direzione musicale è affidata a Gianna Fratta, figura di spicco della direzione d’orchestra internazionale e Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti artistici, che guiderà l’Orchestra, il Coro e il Corpo di ballo del Teatro Massimo. Già applaudita nei più prestigiosi teatri del mondo, dalla Carnegie Hall di New York alla Smetana Hall di Praga, e sul podio delle più grandi compagini orchestrali italiane ed estere (tra cui l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, la Fenice di Venezia, l’Arena di Verona e i Berliner Symphoniker). A dirigere il Coro del Teatro Massimo è il Maestro Salvatore Punturo; il Corpo di ballo è diretto da Jean-Sébastien Colau.

A dare voce ai tormentati protagonisti della tragedia si alterneranno due cast di assoluto rilievo internazionale. Nel ruolo del titolo c’è grande attesa per il debutto a Palermo del baritono francese Ludovic Tézier, voce verdiana di riferimento, considerato uno dei più grandi baritoni della scena operistica internazionale. Nelle repliche del 24, 27, 29 e 31 ottobre, il ruolo del buffone sarà invece affidato a un altro acclamato protagonista della lirica mondiale, il baritono Roman Burdenko. Il Duca di Mantova sarà interpretato dal tenore Francesco Demuro, di ritorno a Palermo dopo i recenti trionfi alla Royal Opera House di Londra, alla Scala di Milano, alla Staatsoper di Vienna. In alternanza con lui canterà nel secondo cast il tenore Valerio Borgioni. Nei panni dell’amatissima figlia del buffone, Gilda, si avvicenderanno invece i soprani Irina Lungu – scoperta giovanissima al Teatro alla Scala da Riccardo Muti, interprete di Gilda sui palcoscenici del Metropolitan Opera di New York, della Sydney Opera House, dell’Opéra de Paris, tra gli altri – e nel cast alternativo è il soprano Francesca Benitez.

A completare il cast, George Anguladze nel ruolo del sicario Sparafucile, Martina Belli in quello di Maddalena, Cassandre Berthon è la governante Giovanna, Gaetano Triscari il Conte di Monterone, Giuseppe Esposito Marullo, Alfonso Zambuto nel ruolo di Borsa, Mariano Orozco come Conte di Ceprano e Francesca Maionchi nel doppio ruolo della Contessa di Ceprano e del Paggio.

Diciottesima opera della produzione verdiana e prima tappa della celebre trilogia popolare, seguita da Il trovatore e La traviata, Rigoletto debuttò con immenso successo al Teatro La Fenice di Venezia nel marzo 1851. Tratto dal dramma di Victor Hugo Le roi s’amuse, ne è protagonista il buffone di corte deforme, vittima della spietata maledizione che travolgerà la sua unica ragione di vita, la figlia Gilda. L’opera si configura come il più tragico esempio del destino che si accanisce sempre contro i più deboli (deformi, poveri, fragili) , risparmiando invece chi è ricco e potente. Il buffone è distrutto dal meccanismo stesso della finzione in cui si è rifugiato, nella casa in cui ha recluso la figlia e la propria identità di padre. Quando il gioco si fa realtà, perde tutto: il potere che esercita sul duca e sui cortigiani, la figlia, se stesso.

L’impianto registico di John Turturro indaga la vicenda con profondo rispetto del testo originale, grande cura dei dettagli umani, e un approccio cinematografico e pittorico capace di creare immagini di grande impatto visivo e di far emergere la profonda psicologia dei personaggi.

Il debutto dell’opera sarà preceduto martedì 20 ottobre alle 18:00 in Sala Onu, da un nuovo appuntamento di Vi racconto l’opera: la scrittrice e drammaturga Beatrice Monroy, accompagnata dalle letture di Giuseppe Cutino e Stefania Blandeburgo, racconterà le trame e le radici letterarie del dramma Le roi s’amuse di Victor Hugo, da cui scaturì la carica eversiva e la profonda umanità del capolavoro verdiano.

La prova generale di Rigoletto giovedì 22 ottobre alle 20.00 è aperta a favore di AIRC l’associazione che dal 1965 sostiene attraverso la raccolta fondi il progresso della ricerca per la cura del cancro e diffonde una corretta informazione sui risultati ottenuti, sulla prevenzione e sulle prospettive terapeutiche.

Le recite di Rigoletto, dopo la prima di venerdì 23 ottobre alle ore 20.00 proseguiranno con le repliche di sabato 24, ore 20.00 (turno F); domenica 25, ore 17.30 (turno D); martedì 27, ore 18,30 (turno Opera); mercoledì 28, ore 18,30 (turno C); giovedì 29, ore 18,30 (fuori abbonamento); venerdì 30, ore 18,30 (turno B); e sabato 31 ottobre, ore 18,30 (fuori abbonamento).

Ufficio Stampa

Fondazione Teatro Massimo Giovannella Brancato

+39 340 8334979

stampa@teatromassimo.it

Ludovic Tézier, Rigoletto

La Fondazione Teatro Massimo, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarla che il Reg. Europeo 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” ha sostituito il precedente D.Lgs. 196/03 “Codice Privacy”. A tal proposito le ricordiamo che il presente messaggio e gli eventuali suoi allegati sono di natura aziendale, prevalentemente confidenziale e sono visionabili solo dal destinatario di posta elettronica. La risposta o l’eventuale invio spontaneo da parte sua di e-mail al nostro indirizzo potrebbero non assicurare la confidenzialità. I messaggi possono essere presi in visione da altri soggetti appartenenti a Fondazione Teatro Massimo, oltre al sottoscritto, per finalità di sicurezza informatica, amministrative e allo scopo del continuo svolgimento dell’attività aziendale.