Mattarella alla 39^ Assemblea annuale delle Province d’Italia

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla 39^ Assemblea annuale delle Province d’Italia, che si è svolta al Teatro Cavour di Imperia.

La cerimonia è stata introdotta da Agnese Carletti, Presidente della Provincia

di Siena. Dopo l’intervento di Claudio Scajola, Sindaco e Presidente della Provincia di Imperia, seguito dal saluto istituzionale di Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria, è stato proiettato un video dal titolo “Le Province, da 80 anni protagoniste nella Repubblica” e successivamente il Presidente dell’UPI, Enzo Lattuca, ha svolto la sua Relazione.

L’intervento del Presidente Mattarella ha concluso la cerimonia.