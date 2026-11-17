

Mattarella inaugura il nuovo Polo Ambulatoriale e il Giardino delle Meraviglie

Il Presidente Mattarella ha partecipato all’inaugurazione del nuovo Polo Ambulatoriale e del Giardino delle Meraviglie della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta.

La cerimonia, che si è tenuta presso la Biblioteca Scientifica R. Boeri, ha visto gli interventi di Marta Marsilio, Presidente dell’Istituto Neurologico “Carlo Besta”; Ines Maria Ravelli, Presidente Neuroscience Academy by Fondazione Ravelli; Beatrice Cordero di Montezemolo, Presidente dell’Associazione Carlo Besta Dipartimento Infantile Neurologico.

Il Presidente Mattarella ha quindi rivolto un saluto.

Al termine, il Capo dello Stato ha visitato il nuovo polo ambulatoriale e, successivamente, il Giardino delle Meraviglie, illustrato dall’Arch. Shirly Mantin, e i “Murales dei bambini”, realizzati da Andrea Ravo Mattoni e da Giovanni Magnoli a partire dai pensieri dei bambini ricoverati all’Istituto Besta.

Nel corso della visita, Mattarella ha incontrato una rappresentanza di pazienti, di medici e del personale dell’Istituto.

Milano, 17/11/2026 (II mandato)