SAMSON ET DALILA DI CAMILLE SAINT-SAËNS INAUGURA LA STAGIONE

2026-2027 DEL TEATRO MASSIMO DI PALERMO

Sul podio Emmanuel Villaume, regia originale di Jean-Louis Grinda, scene e costumi firmati da

Agostino Arrivabene. Protagonisti il tenore Martin Muehle, il mezzosoprano Varduhi Abrahamyan

e le grandi masse artistiche del Teatro

DIRETTA SU RAI 5 E RAI RADIO 3

Palermo, 20 novembre 2026. La forza di un uomo invincibile contro l’intelligenza seduttiva

di una donna che sa colpire la sua unica fragilità: l’eterno duello tra desiderio e senso del

dovere, tra individualità e collettività, è al centro dell’opera di Camille Saint-Saëns

Samson et Dalila che inaugura domenica 22 novembre 2026, alle ore 18.00 la Stagione

2026-2027 del Teatro Massimo di Palermo.

Lo spettacolo, trasmesso in diretta televisiva da Rai Cultura su Rai5 e radiofonica da RAI

Radio 3, segna il ritorno di un capolavoro assente dalla scena palermitana dal 1972 e apre

le celebrazioni per i 130 anni della fondazione del Teatro Massimo.

L’allestimento originale è del Teatro dell’Opéra di Montecarlo, ripreso dal Tbilisi Opera

and Ballet State Theatre a cura di Zaza Agladze, con la regia di Jean-Louis Grinda. Scene

e costumi portano la firma di un artista dalla poetica visionaria e simbolica come Agostino

Arrivabene che unisce la cura artigianale della materia a una sensibilità tutta

contemporanea, mentre la direzione dell’Orchestra del Teatro è affidata a Emmanuel

Villaume, tra i massimi interpreti internazionali del repertorio francese. Imponenti le

masse artistiche con il Coro del Teatro, coprotagonista drammatico dell’opera, diretto da

Salvatore Punturo, e il Corpo di ballo guidato da Jean-Sébastien Colau. Adattamento

delle scene di Arrivabene di Enrico Fontana e Giuseppe Caradente, coreografie di Nino

Ochiauri e luci di Stefano Gorreri, per la ripresa dell’allestimento originale che vedeva le

luci di Laurent Castaingt, la coreografia di Eugénie Andrin e il video design di BK France.

A dar voce ai protagonisti dell’opera sono due star internazionali come il tenore Martin

Muehle (Samson) e il mezzosoprano armeno Varduhi Abrahamyan (Dalila) che si

alternano nelle repliche con Sergei Polyakov e Natalia Kutateladze. Completano il cast

Fabian Veloz e Alexander Aliev (Le grand prêtre); Dmitry Belosselskiy (Abimélech); Vittorio

De Campo (Un vieillard hébreu); Alfonso Zambuto (Un messager philistin); Samuele Di Leo e

Diego Savini (Deux philistins). Repliche fino al 29 novembre.

L’opera in tre atti su libretto di Ferdinand Lemaire, ambientata a Gaza intorno al 1150 a.C.

è ispirata all’episodio biblico di Sansone e Dalila, ed esplora il mito della seduzione fatale

e il confine tra forza fisica e fragilità emotiva attraverso pagine entrate nella storia del

teatro musicale, dall’aria di Dalila “Mon cœur s’ouvre à ta voix” fino al travolgente

Bacchanale del terzo atto. Al centro della vicenda, sullo sfondo dello scontro tra il popolo

ebraico e i filistei, si consuma un duello tutto interiore. Dalila, mossa da calcolo, seduzione e sete di vendetta, e Samson, diviso tra la missione verso il proprio popolo e la

vulnerabilità del desiderio, danno vita a un confronto psicologico e simbolico che

attraversa tutti e tre gli atti fino al crollo finale e la distruzione del tempio di Dagon.

«Un’opera sinfonico-corale, quasi una sinfonia in tre atti, in cui convivono il classicismo

e il rigore formale di Saint-Saëns con una musica generosa, profondamente espressiva –

dice Emmanuel Villaume di Samson et Dalila-. Al centro c’è una tensione continua tra la

forza orchestrale più intensa e momenti cameristici di grande trasparenza, tra il carnale e

lo spirituale: contraddizioni che restituiscono tutta la complessità della natura umana».

Con la stagione 2026-2027 disegnata dal Direttore artistico Alvise Casellati, la Fondazione

Teatro Massimo, guidata dal Sovrintendente Marco Betta, celebra i 130 anni

dall’inaugurazione del Teatro, avvenuta nel 1897, e i 30 anni dalla sua riapertura nel

1997, momento che ha restituito alla città il suo più importante presidio culturale. Due

anniversari che raccontano la continuità di una grande tradizione culturale e la sua

capacità di rinnovarsi.

Durata: 2 ore e 45 minuti compreso un intervallo alla fine del secondo atto.

Calendario delle recite: domenica 22 novembre, ore 18.00; mercoledì 25, ore 19.00 (turno

B); giovedì 26 novembre, ore 18:30 (Turno Opera); venerdì 27 novembre, ore 19.00 (Turno

C); Sabato 28 novembre, ore 20:00 (Turno F); domenica 29 novembre, ore 17.30 (Turno D).