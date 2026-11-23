PIRANDELLO MON AMOUR

a cura di NewstArt Entertainment

Dal 23 novembre al 14 dicembre 2026

“Pirandello Mon Amour” è un progetto culturale dedicato alla valorizzazione dell’opera di Luigi Pirandello attraverso un percorso artistico e formativo capace di mettere in dialogo il teatro classico con le sensibilità e le problematiche del presente. L’iniziativa nasce con l’intento di avvicinare il pubblico, in particolare le giovani generazioni, a uno dei più grandi autori della letteratura italiana, rendendo attuali e accessibili i contenuti della sua opera mediante linguaggi contemporanei, attività partecipative e momenti di confronto collettivo.

Il progetto prevede 2 incontri culturali il 23 e 28 novembre 2026 presso l’I.C. Pino Puglisi, con il coinvolgimento delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, concepiti come momenti di partecipazione attiva nei quali gli studenti potranno approfondire la figura di Pirandello e i contenuti dell’opera attraverso modalità laboratoriali ed esperienziali. Gli incontri saranno condotti dagli stessi attori, ma anche esperti formatori, protagonisti dello spettacolo Il berretto a sonagli che andrà poi successivamente in scena e che rappresentano il trait d’union tra la scuola e il teatro, la classe e il palco, la vita reale e la finzione scenica. Il percorso non si limita all’analisi letteraria del testo, ma utilizza il teatro come strumento educativo capace di favorire il dialogo, il pensiero critico e il confronto su temi legati all’educazione civica e alla crescita personale.

Cuore dell’iniziativa sarà una rilettura contemporanea de “Il berretto a sonagli”, con la regia di Gino Auriuso e l’interpretazione di un cast di professionisti di comprovata esperienza artistica che andrà in scena il 9 e 14 dicembre 2026 alle ore 21:00 presso il Teatro delle Muse di Roma. La regia di Gino Auriuso propone una messinscena essenziale e fortemente simbolica, caratterizzata da scenografie moderne, costumi attuali e un impianto visivo minimalista che mette al centro la parola, le relazioni umane e il conflitto interiore dei personaggi. Elemento simbolico e narrativo centrale della rilettura sarà il telefono cellulare, presenza costante sulla scena e metafora della società contemporanea. Lo smartphone diventa infatti il moderno equivalente della “Saracena” pirandelliana, uno strumento capace di diffondere notizie, controllare le vite degli altri e alimentare il giudizio collettivo in tempo reale.

La vicenda ruota attorno alla figura di Beatrice Fiorica, una donna che scopre il tradimento del marito con la moglie di Ciampa, scrivano del Cavalier Fiorica. Ferita nell’orgoglio e profondamente offesa, Beatrice decide di denunciare pubblicamente l’adulterio, organizzando con l’aiuto del delegato Spanò un piano per sorprendere i due amanti. Per salvare le apparenze e preservare quell’equilibrio sociale costruito sull’ipocrisia e sul giudizio collettivo, l’unica soluzione possibile sembra diventare quella di dichiarare folle Beatrice Fiorica e farla internare, trasformando la pazzia in un rifugio necessario per salvare l’onore e l’ordine sociale. Attraverso questa rilettura scenica, il progetto intende restituire tutta la straordinaria attualità dell’opera pirandelliana, affrontando temi che ancora oggi attraversano profondamente la società contemporanea: il peso del giudizio degli altri, la condizione femminile, la violenza psicologica, il conflitto tra verità e convenzione sociale, l’identità personale, il rapporto tra individuo e collettività e il difficile equilibrio tra ciò che si è e ciò che si è costretti a mostrare.

La regia di Gino Auriuso si sviluppa a partire da una domanda tanto semplice quanto profondamente destabilizzante: “Siete contenta ora?”. Una frase che apre l’opera e che racchiude tutta l’ambiguità e la fragilità dell’agire umano, diventando il filo conduttore dell’intera rilettura scenica. Lo spettacolo indaga il bisogno costante dell’uomo contemporaneo di apparire felice agli occhi degli altri, mettendo in scena personaggi sospesi in una dimensione claustrofobica e soffocante, prigionieri di ruoli sociali, convenzioni e maschere costruite per sopravvivere al giudizio collettivo.

Attraverso una proposta artistica di qualità, il progetto mira a promuovere la partecipazione culturale delle nuove generazioni e a contrastare forme di isolamento sociale sempre più diffuse, incentivando occasioni di incontro reale e di condivisione collettiva. “Pirandello Mon Amour” vuole dunque rappresentare non soltanto un evento culturale, ma l’avvio di un percorso più ampio e duraturo capace di generare nel tempo nuove opportunità formative, laboratoriali e artistiche rivolte ai giovani e alla comunità locale.

TUTTE LE ATTIVITÀ SONO GRATUITE

Il progetto, promosso da Roma Capitale è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. L’organizzazione è a cura di NewstArt Entertainment.

Programma Dettagliato

23 novembre 2026 H12:00 e 28 Novembre h.10:00 – I.C. Pino Puglisi Plessi Longhena – Scuola Secondaria 1° Grado – Via di Bravetta n.383 • n.395 ( appuntamenti riservati alla scuola)

INCONTRI CULTURALI

Con il coinvolgimento delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, gli studenti potranno approfondire la figura di Pirandello e i contenuti dell’opera attraverso modalità laboratoriali ed esperienziali.

Condotti dagli stessi attori, ma anche esperti formatori, protagonisti dello spettacolo Il berretto a sonagli.

9 e 14 Dicembre h. 21:00 – Teatro delle Muse, Via Forlì 43 • Roma

IL BERRETTO A SONAGLI

Beatrice Fiorica scopre il tradimento del marito e vuole che tutti sappiano. In un mondo dove ogni voce corre di schermo in schermo, e lo smartphone ha preso il posto della “Saracena”, dire la verità costa troppo: meglio passare per folle che rompere le apparenze.

Regia di Gino Auriuso. Con Irma Ciaramella, Ivano Falco, Gino Auriuso, Margherita Patti, Gioele Rotini, Ottavia Orticello.