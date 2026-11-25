Dichiarazione del Presidente Mattarella per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«La violenza contro le donne è fenomeno che ha caratterizzato e caratterizza passaggi oscuri della storia dell’umanità. Nelle società contemporanee si presenta alimentata da disuguaglianze, stereotipi fondati sulla sopraffazione.

Cambiano le forme, non la sostanza: la negazione della libertà, dell’autodeterminazione e della dignità di persona delle donne.

Le donne devono essere in condizione di poter rivendicare i loro diritti e le istituzioni devono garantire protezione e accompagnamento, affinché possano intraprendere percorsi di autonomia e riprendere in mano la propria vita.

A questa responsabilità richiama anche il tema internazionale scelto per il 2026, dedicato alla tutela delle sopravvissute e al contrasto dell’impunità: garantire giustizia a chi subisce violenza e fare in modo che chi la commette risponda delle proprie azioni.

Accanto alla tutela, è fondamentale agire sulle cause culturali e sociali della violenza, partendo dall’educazione: famiglia, scuola e mondo del lavoro hanno un ruolo decisivo nel promuovere relazioni fondate sulla libertà e sulla reciprocità.

Uscire dalla violenza è possibile, ed è un compito che riguarda l’intera società: non può dipendere soltanto dal coraggio di una donna».

Roma, 25/11/2026 (II mandato)