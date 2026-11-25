

Mattarella alla 43esima Assemblea dell’Anci a Veronafiere

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla giornata di apertura della 43esima Assemblea annuale dell’Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, dal titolo “Cara Italia. I Sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica”.

La cerimonia si è svolta presso Veronafiere ed è stata aperta dall’Inno nazionale, eseguito da Gianni Morandi.

Sono quindi intervenuti: Vittoria Ferdinandi, Sindaca di Perugia e delegata Anci per le pari opportunità; Marco Fioravanti, Presidente del Consiglio Nazionale Anci e Sindaco di Ascoli Piceno; Mario Conte, Presidente Anci Veneto e Sindaco di Treviso; Flavio Massimo Pasini, Presidente della provincia di Verona; Damiano Tommasi, Sindaco di Verona; Alberto Stefani, Presidente della Regione Veneto; Walter Veltroni, giornalista, scrittore e regista, la cui testimonianza è stata accompagnata dalla proiezione del video dal titolo “Glocal. Giorgio La Pira, un Sindaco e la pace”. La relazione finale è stata affidata a Gaetano Manfredi, Presidente Anci e Sindaco di Napoli.

Al termine, il Presidente Mattarella ha rivolto un discorso ai presenti.

Verona, 25/11/2026 (II mandato)