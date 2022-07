Emergenza coronavirus: news del 03.07.2022

Numeri covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute: contagi, ricoveri, morti

Sono 71.947 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 3 luglio 2022, secondo numeri e dati covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati 57 morti. Superato in Italia il milione di attuali positivi: in totale sono 1.009.943.

Leggi anche

Covid oggi Italia, medici di famiglia: “Numeri contagi mai visti”

Quarta dose, D’Amato: “Si valuti subito per over 70”

I casi odierni sono stati individuati su 262.557 tamponi, il tasso di positività è al 27,4%. I pazienti covid ricoverati nei reparti in ospedale sono 7.212 (+177). In terapia intensiva, i malati sono 291 (+16).

COVID ITALIA, IL BOLLETTINO REGIONE PER REGIONE

LAZIO – Sono 8.673 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 3 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti, a Roma segnalati 4.634 casi. “Oggi nel Lazio su 3.940 tamponi molecolari e 30.694 tamponi antigenici per un totale di 34.634 tamponi, si registrano 8.673 nuovi casi positivi (-1.694), sono 2 i decessi (-4), 672 i ricoverati (+22), 58 le terapie intensive ( = ) e +3.233 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 25%. I casi a Roma città sono a quota 4.634”, dice Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Ecco i casi divisi per Asl a Roma – Asl Roma 1: sono 1.691 i nuovi casi e 0 i decess; Asl Roma 2: sono 1.597 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 3: sono 1.346 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 378 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 645 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 740 i nuovi casi e 0 i decessi. Nelle province si registrano 2.276 nuovi casi.

Leggi anche

Covid oggi Italia, medici di famiglia: “Numeri contagi mai visti”

Quarta dose, D’Amato: “Si valuti subito per over 70”

I casi odierni sono stati individuati su 262.557 tamponi, il tasso di positività è al 27,4%. I pazienti covid ricoverati nei reparti in ospedale sono 7.212 (+177). In terapia intensiva, i malati sono 291 (+16).

COVID ITALIA, IL BOLLETTINO REGIONE PER REGIONE

LAZIO – Sono 8.673 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 3 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti, a Roma segnalati 4.634 casi. “Oggi nel Lazio su 3.940 tamponi molecolari e 30.694 tamponi antigenici per un totale di 34.634 tamponi, si registrano 8.673 nuovi casi positivi (-1.694), sono 2 i decessi (-4), 672 i ricoverati (+22), 58 le terapie intensive ( = ) e +3.233 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 25%. I casi a Roma città sono a quota 4.634”, dice Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Ecco i casi divisi per Asl a Roma – Asl Roma 1: sono 1.691 i nuovi casi e 0 i decess; Asl Roma 2: sono 1.597 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 3: sono 1.346 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 378 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 645 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 740 i nuovi casi e 0 i decessi. Nelle province si registrano 2.276 nuovi casi.

LOMBARDIA – Sono 8.542 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 3 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 23 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 36.178 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 23,6%.

Stabile a 24 il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre diminuisce leggermente (-5) quello dei ricoverati nei reparti Covid ordinari, oggi 1.002.

Nel Milanese i nuovi casi sono 2.905. Seguono la provincia di Brescia con 1.035, Monza e Brianza con 735, Varese con 703 e Bergamo con 653. La provincia di Pavia registra 551 contagi, quella di Como 502, Mantova 333, Lecco 296, Cremona 282, Lodi 154 e Sondrio 105.

TOSCANA – Sono 3.465 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 3 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrato un morto. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.153.662 (94,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.093 tamponi molecolari e 12.822 tamponi antigenici rapidi, di questi il 23,2% è risultato positivo. Sono invece 4.586 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 75,6% è risultato positivo.

EMILIA ROMAGNA – Sono 6.153 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 3 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 6 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 13.905 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.308 molecolari e 8.597 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 44,2%. Sono sei i decessi.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 27 (-1 rispetto a ieri, pari al -3,6%), l’età media è di 66,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.063 (+44 rispetto a ieri, +4,3%), età media 74,7 anni.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 47,6 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 59.054 (+2.412). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 57.964 (+2.369), il 98,2% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 3.735 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.514.575.

SARDEGNA – Sono 1.620 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 3 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6278 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 ( -1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 124 (-4). 29316 sono i casi di isolamento domiciliare (+1222).

Sono 7.097 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 27.923 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino odierno.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 6.306.