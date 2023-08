Fenice di Venezia: Due appuntamenti riservati agli under35 chiudono la Stagione Sinfonica 2022-2023

Due appuntamenti riservati agli under35 chiudono

Due appuntamenti riservati agli under35 chiuderanno la Stagione Sinfonica 2022-2023 della Fondazione Teatro La Fenice. Il concerto diretto da Dennis Russell Davies in programma al Teatro La Fenice e quello diretto da Louis Lortie al Teatro Malibran proporranno infatti oltre al tradizionale concerto aperto al pubblico e agli abbonati anche una replica riservata agli spettatori tra i 18 e i 35 anni: Dennis Russell Davies sabato 28 ottobre 2023 ore 20.00, Louis Lortie sabato 4 novembre 2023 ore 20.00, biglietti in vendita da giovedì 21 settembre . L’iniziativa si inserisce nel contesto di una serie di attività promozionali destinate al pubblico delle nuove generazioni dal titolo appunto La Fenice è giovane, realizzata in collaborazione con McArthurGlen Noventa di Piave Design Outlet: i giovani di questa fascia di età potranno acquistare i biglietti al prezzo super-agevolato di 10,00 €.

Affascinanti i programmi musicali: Dennis Russell Davies dirigerà l’Orchestra del Teatro La Fenice nell’esecuzione del mottetto In ecclesiis di Giovanni Gabrieli (1615), nella trascrizione per orchestra di Bruno Maderna – è un omaggio al compositore veneziano nel cinquantesimo anniversario della sua morte –; poi lo splendido poema sinfonico Tod und Verklärung (Morte e trasfigurazione, 1890) di Richard Strauss e, nella seconda parte della serata, The Planets di Gustav Holst (1918): per quest’ultimo brano, le voci femminili ‘nascoste’ saranno quelle del Coro del Teatro La Fenice preparato da Alfonso Caiani. Saranno due, dunque, le recite in programma al Teatro La Fenice: venerdì 27 ottobre 2023 ore 20.00 per il pubblico e per gli abbonati del turno S; sabato 28 ottobre ore 20.00 la replica riservata agli under35.

Louis Lortie sarà invece impegnato nella doppia veste di direttore e pianista solista e offrirà un programma in due parti con due composizioni per pianoforte e orchestra senz’altro connesse e non solamente per la tonalità di impianto che le accomuna: il Concerto in la minore op. 16 (1868) di Edvard Grieg e il Concerto in la minore op. 54 (1841) di Robert Schumann. Le due repliche al Teatro Malibran sono in agenda per venerdì 3 novembre 2023 ore 20.00 (pubblico e abbonati turno S); sabato 4 novembre ore 20.00 (riservata under35).

I titoli di accesso per i concerti riservati agli under35 (€ 10,00) sono in vendita da giovedì 21 settembre ore 10.00 : online su www.teatrolafenice.it sarà possibile acquistare un biglietto a persona, mentre presso la biglietteria del Teatro La Fenice e il punto vendita Vela Venezia Unica di Mestre piazzale Cialdini sarà possibile acquistare fino ad un massimo di due biglietti presentando delega e documento di un secondo under 35