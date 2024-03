Sicilia: 15 priorità infrastrutturali per le imprese, che chiedono una rete logistica e di trasporto dopo il -8 miliardi di export nel 2023

I

Impatto del cantiere del Ponte sullo Stretto: 13 miliardi di spesa per

un contributo complessivo al Pil nazionale di 23 miliardi. Lombardia,

Lazio, Sicilia, Emilia e Veneto le regioni più avvantaggiate dal

cantiere, stimolerà in tutto il Paese molti settori. Dialogo con Ciucci

per creare filiere nell’Isola.

SdM, il direttore tecnico: in estate via ai cantieri delle opere

propedeutiche, negli 8 anni modifiche se arriveranno nuove tecnologie,

massima attenzione all’ambiente.

Anas: in corso piano da 17 miliardi. Rfi: si progetta la

Palermo-Messina.

Palermo, 20 marzo 2024 – Quindici infrastrutture prioritarie mancano

all’appello per fare finalmente della Sicilia l’hub commerciale del

Mediterraneo verso il Nord Europa. Le tensioni nello stretto di Bab

al-Mandab e il crollo del 65% dei transiti navali dal Canale di Suez

hanno spinto il 35% di armatori che ancora utilizzano la rotta del Mar

Rosso ad accorciare la navigazione, raddoppiando i servizi di linea e

attraccando nei porti di Vado Ligure e di Gioia Tauro piuttosto che a

Rotterdam per compensare l’aumento dei costi. Scali che sono già

prossimi all’overbooking: la Sicilia avrebbe l’opportunità di assorbire

parte dei flussi, ma l’assenza di porti di transhipment e di

collegamenti con una rete veloce la allontanano.

Dunque, diventa ancora più urgente la richiesta alle istituzioni

avanzata dalle imprese siciliane tramite le Camere di commercio, di

realizzare al più presto le 15 infrastrutture che hanno indicato come

prioritarie, di cui ben 8 indifferibili, nell’indagine condotta da

Unioncamere Sicilia in collaborazione con Uniontrasporti e nei tavoli

tecnici di confronto realizzati in tutti i territori dell’Isola. Il

“Progetto infrastrutture”, finanziato dal Fondo di perequazione

2021-2022 di Unioncamere nazionale, è sfociato nell’aggiornamento del

Libro bianco, presentato oggi da Unioncamere Sicilia.

Come ha spiegato Antonello Fontanili, direttore di Uniontrasporti,

l’elenco delle 15 opere prioritarie comprende le prime otto

indifferibili (l’alta velocità Palermo-Catania, l’ammodernamento a

quattro corsie della Palermo-Agrigento, la ferrovia Messina-Catania, il

completamento del raddoppio ferroviario Palermo-Messina, la

Ragusa-Catania, la velocizzazione della ferrovia Catania-Siracusa, la

pedemontana di Palermo col collegamento al porto e il Ponte sullo

Stretto di Messina) e le altre sette opere prioritarie (l’intervalliva

Tirrenico-Jonica, il completamento della Siracusa-Gela, la tangenziale

di Agrigento, il collegamento del porto di Augusta, l’interporto di

Termini Imerese, il collegamento dell’aeroporto di Trapani Birgi e il

terminal cargo a Comiso).

Il “Progetto infrastrutture” vuole proprio rispondere alle esigenze

espresse dalle imprese, oggi costrette per l’85% a scegliere il

trasporto su strada. Una condizione negativa di partenza che, aggiunta

agli altri fattori di tardato sviluppo che riducono la competitività dei

prodotti, ha comportato nel 2023 un crollo delle esportazioni pari a 8

miliardi di euro (-19,3%).

“Il Libro bianco – ha spiegato Pino Pace, presidente di Unioncamere

Sicilia – si può dire che sia stato scritto dalle imprese che soffrono

quotidianamente le conseguenze di una lotta impari; indica come mettere

le catene produttive e gli operatori del trasporto nella condizione di

disporre di una rete di nodi logistici e di strade e ferrovie veloci

concepita per il trasporto intermodale ferro-nave e ferro-aereo e per le

autostrade del mare. Infatti, l’attrattività commerciale della Sicilia –

sottolinea Pace – si gioca sulla sostenibilità, rapidità ed economicità

del trasporto: tre elementi che insieme possono rafforzare l’export

dell’Isola e la nascita di poli di investimento e di interscambio

Europa-Mediterraneo favoriti dalle opportunità della Zes unica”.

L’aggiornamento del Libro bianco, che misura l’indice di potenzialità

del territorio in base alla qualità delle infrastrutture, alla

produzione di energia green, al livello di digitalizzazione e alla

dotazione di banda ultralarga e di rete 5G, segnala alle istituzioni

responsabili anche alert medi riguardo ai possibili rischi per la

realizzazione di due opere prioritarie (la Catania-Siracusa il cui costo

nel frattempo è aumentato e la Pedemontana di Palermo che vede tempi

assai lunghi) e quattro alert più blandi relativi alla Messina-Catania,

alla Palermo-Catania, alla Ragusa-Catania e al Ponte sullo Stretto.

“Il Ponte sullo Stretto di Messina – ha evidenziato Ivo Blandina,

presidente di Uniontrasporti – assicura un sistema di collegamento

veloce tra la Sicilia e il resto del Continente europeo, non solo perché

dimezza i tempi di attraversamento fra Messina e Villa San Giovanni, ma

anche perché trascina con sé lo sviluppo dell’intera rete di trasporto

dell’Isola. A partire dal raddoppio della Palermo-Messina, eletto dalla

Commissione e dal Parlamento Ue al rango di asse ‘extended core’

nell’ambito del corridoio Ten-T Scandinavo-Mediterraneo. Il Ponte

richiamerà anche l’anello che Anas sta progettando per collegare i

territori di Trapani e Agrigento e i porti della costa Sud con l’alta

velocità e con l’asse della Sicilia orientale fino a Messina. Ciò – ha

concluso Blandina – permetterà a tutte le imprese, anche a quelle delle

aree interne, di potere ricevere e spedire merci da e per l’Europa in

tempi e con costi competitivi”.

Con l’occasione Dino Ferrarese, senior expert di Openeconomics, ha

illustrato il nuovo studio dell’impatto che avrà sull’economia dei

territori il cantiere del Ponte sullo Stretto nei suoi otto anni di

durata. Considerati anche i ritorni sotto forma di investimenti

dell’insieme delle imprese e dei consumi dei 36mila 700 occupati

stabili, per un costo d’opera previsto di 13,5 miliardi si avrà un

contributo complessivo di 23,1 miliardi al Pil del Paese, un gettito

fiscale per lo Stato di 10 miliardi, un contributo complessivo di 22,1

miliardi ai redditi delle famiglie, 10,9 miliardi di redditi da

capitale, 8,8 miliardi di redditi da lavoro e 3,4 miliardi di imposte

indirette. Quanto al Pil diretto, indiretto e indotto nelle singole

regioni, la Lombardia riceverà il maggiore contributo (5,5 miliardi),

seguita da Lazio (2,6), Sicilia (2,1), Emilia-Romagna (1,99), Veneto

(1,98) e Calabria (1,4). Ciò perché, ha spiegato Ferrarese, “nelle

regioni del Nord sono maggiormente concentrate le imprese che per

dimensioni e capacità possono garantire la fornitura di materiali,

servizi e tecnologie”. Ivo Blandina ha, quindi, dichiarato che nel

tentativo di riequilibrare la distribuzione regionale delle ricadute sul

Pil, Unioncamere Sicilia con Uniontrasporti e Confindustria Sicilia

hanno avviato un’interlocuzione con l’A.d. della Stretto di Messina,

Pietro Ciucci, al fine di individuare in Sicilia tutte le attività che

possano essere coinvolte nei cantieri e di creare localmente filiere di

dimensioni adeguate.

Valerio Mele, direttore tecnico della società Stretto di Messina, ha

assicurato che i cantieri delle opere propedeutiche al Ponte, come le

bonifiche e l’eliminazione delle interferenze, partiranno quest’estate

subito dopo l’approvazione del piano finanziario da parte del Cipess.

Inoltre, ha chiarito che, se nel corso degli otto anni di esecuzione

dovessero subentrare nuove tecnologie di costruzione o di materiali,

queste saranno prontamente adottate adeguando il progetto. Così come

massima sarà l’attenzione all’ambiente. Prova ne sia che

nell’aggiornamento del piano di incidenza ambientale rispetto al

progetto del 2011 è stata prevista la realizzazione di habitat protetti,

sono stati sostituiti il tipo di piloni sottomarini per non impattare

sui cetacei e il tipo di illuminazione della sede stradale per non

disturbare l’avifauna.

Raffaele Celia, direttore regionale Anas Sicilia, ha riferito che del

piano di investimenti da 17 miliardi in Sicilia, sono in corso

manutenzioni programmate per oltre 2 miliardi, nuove opere per 3,5

miliardi e progettazioni per 10 miliardi. I cantieri avviati riguardano

molte delle priorità del “Libro bianco”, come la Ragusa-Catania; il

primo lotto della Palermo-Agrigento che sarà definito entro la primavera

e il secondo che si sta progettando; la Nord-Sud e la

Agrigento-Caltanissetta che si stanno completando; si sono conclusi i

dibattiti pubblici sulla tangenziale di Agrigento e sulla

Castelvetrano-Sciacca. Celia ha anche annunciato che Anas è pronta ad

avviare il dibattito pubblico sul progetto della pedemontana di Palermo

e che sta concordando con la Regione il calendario degli incontri.

Da parte sua, Maurizio Infantino, direttore Investimenti di Rfi per la

Sicilia orientale, ha ricordato che tutti i cantieri della

Palermo-Catania-Messina sono stati avviati; che è in corso il progetto

di fattibilità per completare il raddoppio della Palermo-Messina fra

Castelbuono e Patti, percorso di 70 km che sarà tutto in galleria; che a

maggio andrà in gara il collegamento col porto di Augusta; e che entro

l’estate sarà pronto il progetto del collegamento della Ragusa-Vizzini

con l’aeroporto di Comiso.

Nico Torrisi, A.d. della Sac, ha ricordato in proposito che il

governatore Renato Schifani ha sposato il progetto del terminal cargo a

Comiso, che sarà finanziato con fondi Fsc. Torrisi ha anche detto di non

essere contrario alla privatizzazione delle società aeroportuali, purchè

prevedano investimenti su piani industriali di rilancio dei territori.

Luca Lupi, segretario generale dell’Autorità di sistema portuale della

Sicilia occidentale, ha ribadito la centralità dei porti siciliani in

una strategia che vede il 90% delle merci transitare dal Mediterraneo, e

che i porti della Sicilia occidentale si stanno preparando agli

investimenti che saranno finanziati dal nuovo regolamento Ten-T che l’Ue

approverà ad aprile e ad utilizzare gli incentivi che sempre l’Ue

metterà a disposizione col nuovo regolamento che impone punti di

ricarica Gnl e elettrici per le navi green. Lupi ha anche ricordato gli

investimenti “Pnrr” per l’elettrificazione delle banchine e ha

enfatizzato il modello del partenariato pubblico-privato che sta

consentendo all’Authority di conseguire l’obiettivo del “cold ironing”

per ridurre le emissioni delle navi attraccate.

Il presidente della Camera di commercio Palermo Enna, Alessandro

Albanese, ha sottolineato che “quando chiediamo il Ponte sullo Stretto,

non lo facciamo per avere un’opera fine a se stessa, ma la realizzazione

del Ponte deve trainare tutte le altre infrastrutture che servono allo

sviluppo della Sicilia e del Paese”.

Infine, Gaetano Vecchio, presidente di Confindustria Sicilia, ha

elencato tutte le difficoltà strutturali che deve affrontare chi fa

impresa nell’Isola e ha auspicato una rapida realizzazione delle opere

necessarie, a partire dalle tangenziali di Palermo e Catania.