Bonessio: sopralluogo della Commissione Sport all’impianto di tiro con l’arco di Tor Tre Teste

Roma, 22 marzo 2024 – Questa mattina si è svolto il sopralluogo della Commissione Sport all’impianto di tiro con l’arco di Tor Tre Teste, ubicato nel parco comunale a ridosso dell’acquedotto alessandrino nel Municipio V e gestito dall’A.S.D. Arco Sport Roma del grande dirigente Sante Spigarelli, più volte olimpionico e plurimedagliato.

Si tratta di un impianto che rappresenta un punto di riferimento per la promozione e l’avviamento alla pratica sportiva per tante persone, anche con disabilità, del quadrante est della città e che assicura il pieno rispetto del diritto allo sport per tutti, dando concretezza a quel valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico riconosciuto dalla Costituzione all’attività sportiva in tutte le sue forme. Allo stesso tempo, come da volontà espressa dagli stessi gestori, è necessario procedere quanto prima alla regolarizzazione della struttura sia con l’Amministrazione capitolina sia con la Sovrintendenza.

Per garantire la continuità dell’offerta sportiva, abbiamo concordato con il presidente della Commissione Sport del Municipio V Maurizio Mattana di verificare la possibilità di riclassificare l’impianto come di ‘rilevanza municipale’, anche alla luce della proroga al 31 dicembre della scadenza delle concessioni degli impianti sportivi alle ASD e SSD colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. In questo modo, sarà il Municipio ad occuparsi della regolarizzazione delle strutture presenti e successivamente procedere a recepire un progetto di partenariato pubblico-privato da mettere alla base della procedura di evidenza pubblica attraverso la quale garantire il proseguimento delle attività da parte della storica A.S.D. Arco Sport.

Così, in una nota, il consigliere e presidente della Commissione Sport di Roma Capitale, Nando Bonessio.