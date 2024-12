UN’ALLEANZA DI GRANDI CITTÀ CHIEDE UN RUOLO PIÙ DECISIVO

NELLA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE DELL’UE

Roma, 20 dicembre 2024 – Nove grandi città europee scrivono alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, chiedendo di svolgere un ruolo di primo piano nella definizione delle politiche abitative dell’UE e di avere la capacità di gestire direttamente i fondi europei in questo settore.

I leader comunali che hanno firmato la lettera sono Jaume Collboni (Barcellona), Roberto Gualtieri (Roma), Femke Halsema (Amsterdam), Matteo Lepore (Bologna), Gergely Karácsony (Budapest), Giuseppe Sala (Milano), Carlos Moedas (Lisbona), Burkhard Jung (Lipsia) e Bruno Bernard (presidente della Metropoli di Lione).

In particolare, citano la crisi abitativa che colpisce le città e le aree metropolitane come una delle sfide più urgenti che richiedono una risposta rapida ed efficiente. La scarsità di alloggi sociali a prezzi accessibili, la crescita degli affitti e l’aumento dei prezzi degli immobili stanno portando a un problema complesso, che colpisce in particolare i giovani e le classi lavoratrici.

Nella lettera, i sindaci rilevano il contesto favorevole per affrontare questa situazione globale, sottolineando la decisione di creare la nuova figura di Commissario europeo per l’energia e l’edilizia abitativa, la proposta di creare un Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili e i piani per istituire un gruppo di lavoro dell’UE su questo tema.

In questo scenario, in quanto livello di governo più vicino ai cittadini, le città vogliono iniziare a sviluppare un’agenda di lavoro comune che le metta al centro delle politiche abitative strutturali della Commissione europea.

A tal fine, le città stanno collaborando e fissando obiettivi specifici per i leader dell’UE:

Un ruolo permanente per le città nei processi decisionali, dove possono offrire la loro vasta esperienza in materia di esigenze e sfide abitative. Questo ruolo riconoscerebbe le città come motori dell’innovazione e della crescita e garantirebbe risultati tangibili nel breve termine.

Sviluppo di una corsia preferenziale per l’accesso delle città ai finanziamenti dell’UE per le misure volte a mitigare la mancanza di alloggi a prezzi accessibili.

Accesso diretto a parte dei Fondi di coesione dell’UE per le amministrazioni locali. Questa disponibilità diretta di fondi permetterebbe di avere un impatto più immediato sulla vita dei cittadini.

Questa nuova iniziativa per mettere in rete le principali città europee si basa sul lavoro a livello comunale svolto in reti di organizzazioni come Eurocities e C40, dove le città lavorano insieme per chiedere politiche dell’Unione europea per affrontare collettivamente questo problema.

—————————————– TESTO DELLA LETTERA ————————————————–

19 dicembre 2024

Signora Ursula von der Leyen

Presidente della Commissione europea

Lettera dei sindaci europei per l’edilizia abitativa

Gentile Presidente von der Leyen,

Noi, Sindaci di 10 città europee, in rappresentanza di 13,5 milioni di cittadini europei, desideriamo congratularci con voi per l’elezione del nuovo Collegio dei Commissari europei, una squadra forte che aiuterà l’Unione Europea a dare risposte complete alle molteplici sfide che si trova ad affrontare.

Una delle sfide più pressanti che dobbiamo affrontare in modo rapido ed efficace è la crisi abitativa che colpisce le nostre città e regioni metropolitane. Mentre il numero di persone senza dimora è ad un livello record, nonostante l’impegno ampiamente condiviso di porre fine al fenomeno dei senzatetto entro il 2030 al Vertice Sociale di Porto, un numero crescente di gruppi sociali, in particolare i giovani, le persone sole e i gruppi sociali, in particolare giovani, famiglie monoparentali e altri gruppi vulnerabili, l’accesso e la garanzia di un alloggio adeguato nelle principali città europee, a causa di una grave carenza di alloggi sociali e a prezzi accessibili, unita a un drastico aumento degli affitti e dei prezzi degli immobili. Questa carenza è diventata particolarmente critica anche per i lavoratori chiave e le famiglie della classe media e rischia di erodere le fondamenta sociali del progetto europeo e di minare la capacità delle città di attrarre e trattenere i talenti, minacciando la loro competitività.

Le implicazioni ecologiche della crisi abitativa sono altrettanto profonde. L’espansione urbana guidata dalla carenza di alloggi a prezzi accessibili nelle città contribuisce in modo significativo al degrado del suolo e aumenta le emissioni di gas serra, aggravando ulteriormente la crisi climatica. Poiché gli edifici residenziali rappresentano una quota sostanziale dell’impronta di carbonio dell’Europa, migliorare l’isolamento e intraprendere ristrutturazioni efficienti dal punto di vista energetico sono fondamentali per migliorare il benessere della comunità, in particolare per il comfort termico durante tutto l’anno per le famiglie a basso reddito, e allo stesso tempo di portare avanti gli obiettivi climatici dell’Unione Europea.

Le amministrazioni comunali presenti, insieme ad altre a livello locale, regionale e nazionale, hanno compiuto passi significativi per aumentare l’offerta di alloggi a prezzi accessibili, investendo in nuovi alloggi pubblici, sociali e cooperativi e per contenere l’aumento dei prezzi. Le città e le amministrazioni locali, così come organizzazioni come Eurocities o C40, con le quali continueremo a lavorare fianco a fianco, hanno proposto una serie di politiche europee per affrontare collettivamente questa sfida. Tuttavia, molte città si trovano ancora di fronte a decisioni difficili, come quella di dare la priorità agli investimenti nella costruzione di nuovi alloggi, alla lotta contro i senzatetto o al miglioramento dell’efficienza energetica del patrimonio abitativo esistente.

È essenziale prevenire dilemmi come questi, poiché dobbiamo aumentare l’offerta di alloggi, soluzioni abitative per i senzatetto e sostenere l’adeguamento energetico, il tutto allo stesso tempo. Per affrontare questi problemi urgenti e complessi, l’UE deve essere all’altezza della situazione, e far coincidere l’ambizione che le città hanno dimostrato con azioni concrete.

Accogliamo con grande favore la vostra decisione di nominare il commissario Jorgensen come primo commissario che si occupa direttamente di edilizia abitativa, e di proporre un Piano europeo per l’edilizia abitativa a prezzi accessibili e una piattaforma di investimenti paneuropea per gli alloggi a prezzi accessibili e sostenibili.

Prendiamo atto della nomina di Raffaele Fitto a Vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme, incaricato di sviluppare un’agenda ambiziosa per le città, sotto la sua guida. Alla luce delle relazioni di Draghi e Letta, quest’ultimo ha chiesto l’istituzione di una task force dell’UE sull’accessibilità degli alloggi, un’agenda urbana integrata richiede il riconoscimento delle città come come motori fondamentali per l’innovazione e la crescita futura. Tale agenda dell’UE per le città deve essere rafforzata con azioni concrete per ottenere risultati tangibili nel breve termine e garantire la coesione sociale e il benessere delle nostre comunità, che a loro volta legittimeranno le istituzioni europee nei confronti dei nostri cittadini.

La nostra prima proposta è che la nuova task force che affianca il commissario Jorgensen nell’attuazione dell’agenda per l’edilizia abitativa, che stabilisca un dialogo diretto, permanente e strutturato con le città. A tal fine, noi sindaci, firmatari di questa lettera, ci proponiamo come vostro partner chiave nell’alimentare tale dialogo. In quanto rappresentanti locali, siamo il livello di governo più vicino ai cittadini e abbiamo una vasta esperienza nello sviluppo e nel finanziamento di alloggi sociali e a prezzi accessibili, nonché una profonda conoscenza delle sfide legate all’edilizia abitativa. Crediamo quindi fermamente che dovremmo avere un posto al tavolo delle decisioni.

In secondo luogo, i finanziamenti sono al primo posto tra le nostre esigenze di città. Ciò riguarda non solo la disponibilità, ma anche alla velocità e all’efficienza con cui vengono assegnati ed erogati per uno specifico progetto. Il lavoro della suddetta Task Force dovrebbe portare a prendere in considerazione le priorità e le esigenze delle città nel Piano della Strategia Europea per l’Edilizia Abitativa, e anche nella piattaforma di investimento paneuropea per l’edilizia abitativa sostenibile e a prezzi accessibili. Inoltre, questa iniziativa dovrebbe anche articolare una corsia preferenziale per le città nella concessione di fondi UE per l’edilizia sociale e a prezzi accessibili, nonché per la lotta contro i senzatetto. Come sapete, il tempo è essenziale: i cittadini hanno bisogno di soluzioni e ne hanno bisogno ora.

Infine, siamo d’accordo con la raccomandazione di Mario Draghi secondo cui la politica di coesione post-2027 dovrebbe essere strutturata intorno a macro sfide con un chiaro focus urbano, una delle quali incentrata sull’edilizia abitativa. Apprezziamo l’impegno a raddoppiare gli investimenti della Politica di Coesione in alloggi sostenibili e a prezzi accessibili, anche se questo potrebbe non essere sufficiente di per sé.

I nostri cittadini sono desiderosi di vedere risultati tangibili in tempi ragionevoli. Per essere agili e d’impatto, una parte dei Fondi di Coesione dell’UE dovrebbe idealmente essere direttamente destinata ai governi locali.

Saremmo lieti di avere l’opportunità di discutere ulteriormente queste e altre proposte in un incontro con Lei, Vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme e il Commissario per l’Energia e gli Alloggi. Ci auguriamo di poter sviluppare un’agenda di lavoro comune che ponga i cittadini e le città al centro delle priorità della Commissione europea in materia di alloggi.

Ci auguriamo di mantenere un dialogo completo e stabile e di organizzare un incontro con voi.

Cordiali saluti,

Mr Jaume Collboni Mayor of Barcelona

Mr Roberto Gualtieri Mayor of Rome

Ms Anne Hidalgo Mayor of Paris Vice President of C40

Ms Femke Halsema Mayor of Amsterdam

Mr Carlos Moedas Mayor of Lisbon

Mr Gergely Karácsony Mayor of Budapest

Mr Giuseppe Sala Mayor of Milan Vice President of C40

Mr Bruno Bernard President of Métropole de Lyon

Mr Burkhard Jung Mayor of Leipzig President of Eurocities

Mr Matteo Lepore Mayor of Bologna