Guerra Israele-Palestina news del 12.02.2025

Striscia di Gaza: alla Casa Bianca, Donald Trump costringe Abdullah II di Giordania a contorsioni diplomatiche

Il re si è rifiutato di rispondere alle domande sull’accoglienza dei palestinesi dell’enclave nel suo territorio e si è rifugiato dietro le imminenti proposte dell’Egitto. L’obiettivo: non contrariare il suo ospite, che si è detto certo al “99%” di raggiungere un accordo con il Cairo.

L’Egitto intende “presentare una visione globale per la ricostruzione” della Striscia di Gaza che garantisca che i palestinesi rimangano sulla loro terra, ha affermato martedì il Ministero degli Esteri egiziano.

L’Egitto “spera di collaborare” con l’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump sulla questione, dopo che quest’ultimo ha dichiarato che potrebbe sospendere gli aiuti all’Egitto e alla Giordania se si rifiutassero di lavorare al suo piano per prendere il controllo della Striscia di Gaza e trasferirne la popolazione in quei paesi.

Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.

La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite.

Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente.

Pour toute demande d’autorisation, contactez syndication@lemonde.fr.

En tant qu’abonné, vous pouvez offrir jusqu’à cinq articles par mois à l’un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ».

https://www.lemonde.fr/international/live/2025/02/12/en-direct-cessez-le-feu-a-gaza-benyamin-netanyahou-et-donald-trump-maintiennent-la-date-limite-fixee-a-samedi-pour-la-liberation-des-otages-israeliens_6536792_3210.html

La missione ONU dell’Iran denuncia le “pericolose” dichiarazioni di Donald Trump sul nucleare

In un’intervista trasmessa lunedì su Fox News, il presidente americano ha affermato di credere che ci siano due modi per fermare lo sviluppo di armi nucleari da parte dell’Iran: “con le bombe o con un documento scritto ” . “Preferirei di gran lunga concludere un accordo che non danneggi loro “, ha affermato. Mi piacerebbe molto concludere un accordo con loro senza bombardarli. »

L’Iran ha inviato una lettera al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per protestare contro le dichiarazioni, che ha definito “profondamente allarmanti e irresponsabili ” . “Queste dichiarazioni pericolose e provocatorie violano il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite “, ha affermato il capo della missione iraniana, Saeed Iravani. Ha inoltre assicurato che “qualsiasi atto di aggressione avrà gravi conseguenze, delle quali gli Stati Uniti saranno pienamente responsabili ” .

Nella lettera, pubblicata dall’agenzia di stampa ufficiale IRNA, il signor Iravani condanna anche la politica di “massima pressione” già esercitata da Donald Trump durante il suo primo mandato, affermando che essa “rafforza le misure coercitive illegali e unilaterali e intensifica l’ostilità verso l’Iran ” .

21:06

Condividere

Il re di Giordania dice a Donald Trump di “ferma opposizione” a qualsiasi movimento palestinese

Abdullah II ha espresso al presidente degli Stati Uniti la sua “ferma opposizione allo sfollamento dei palestinesi a Gaza e in Cisgiordania “, secondo un messaggio pubblicato sul social network X dopo il suo incontro alla Casa Bianca con Donald Trump, mentre il presidente degli Stati Uniti invita Amman ad accogliere i palestinesi di Gaza in conformità con il suo piano postbellico ampiamente criticato. “Questa è una posizione araba comune “, ha affermato il re di Giordania.

Nel corso dell’incontro, che ha definito “costruttivo”, ha anche affermato che la sua priorità resta la “stabilità” del suo Paese. “Ho sottolineato che il mio impegno supremo è la Giordania, la sua stabilità e il benessere dei giordani “, ha riferito Abdullah II.

Martedì i prezzi dell’oro nero sono aumentati, spinti dalle rinnovate tensioni tra Hamas e Israele e dagli effetti delle sanzioni statunitensi contro Iran e Russia. Il prezzo di un barile di greggio Brent del Mare del Nord con consegna a febbraio è aumentato dell’1,49%, arrivando a 77,00 $. Il suo equivalente americano, il barile di West Texas Intermediate (WTI), con consegna a gennaio, ha guadagnato l’1,38% a 73,32 dollari.

Il cessate il fuoco è stato messo alla prova da quando lunedì Donald Trump ha promesso “l’inferno” al movimento islamista palestinese se non avesse rilasciato “tutti gli ostaggi israeliani” entro sabato. Hamas ha risposto al presidente degli Stati Uniti, principale alleato di Israele, affermando che “il linguaggio delle minacce è inutile e complica solo le cose ” .

Trump: “Rilascio o scoppierà inferno”. La replica di Hamas: “Accordi vanno rispettati, minacce non servono”. Rafforzata presenza Idf a Gaza, Israele richiama i riservisti

Israele, manifesto per gli ostaggi prigionieri di Hamas – Afp.

Donald Trump fa pressione su Hamas, Egitto e Giordania

Hamas minaccia di rinviare il rilascio dei prigionieri israeliani previsto per sabato, accusando Israele di violare l’accordo di cessate il fuoco. Il presidente degli Stati Uniti ha promesso “l’inferno” se tutti gli ostaggi non saranno rilasciati entro mezzogiorno di sabato, cosa non prevista dall’accordo.

La fragile architettura dell’accordo tra Hamas e Israele sta vacillando. L’ultima dichiarazione di Donald Trump, di lunedì 10 febbraio, potrebbe essere il colpo di grazia: “Per quanto mi riguarda, se tutti gli ostaggi non saranno riportati indietro entro sabato a mezzogiorno – credo che sia una data ragionevole – dirò: ‘Annullate [l’accordo di cessate il fuoco] e niente funzionerà, che si scateni l’inferno’ “, ha detto alla stampa dalla Casa Bianca.

Martedì il presidente americano ha illustrato un progetto per Gaza, in base al quale gli Stati Uniti prenderebbero il controllo del territorio palestinese svuotato dei suoi abitanti, per svilupparvi progetti immobiliari.

Abdullah II avrebbe dovuto incontrare Donald Trump martedì. Il sovrano ha respinto l’idea di Donald Trump di trasferire parte della popolazione di Gaza nel suo Paese.

Si tratta di una visita ad alto rischio che il re Abdullah II di Giordania sta effettuando a Washington. Entrando martedì nello Studio Ovale, il sovrano hashemita sa che la posta in gioco è alta, poiché il suo regno dipende finanziariamente e militarmente dal sostegno americano.

“Scoppierà l’inferno”. Questa la minaccia del presidente Donald Trump di fronte all’annuncio di Hamas di uno slittamento “a data da definirsi” del rilascio degli ostaggi previsto per sabato prossimo in risposta a presunte violazioni dell’accordo per il cessate il fuoco da parte di Israele.