CULTURA E SPETTACOLO

𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐇𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐠𝐞 𝐥’𝐎𝐫𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐜𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐚 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐞𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐨 𝐁𝐨𝐥𝐥𝐚𝐧𝐢 𝐢𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐨

Marina PellitteriBy Nessun commento1 Mins Read

𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐑𝐓𝐎 𝐏𝐄𝐑 𝐋’𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟔

𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐇𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐠𝐞 𝐥’𝐎𝐫𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐜𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐚 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐞𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐨 𝐁𝐨𝐥𝐥𝐚𝐧𝐢 𝐢𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐨

𝐒𝐢𝐞𝐧𝐚, 𝟏𝟖 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟑𝟎

Sabato 18 luglio 2026 la grande musica torna nello scenario unico al mondo di Piazza del Campo, a Siena, con il Concerto per l’Italia, tra gli appuntamenti più attesi dell’estate musicale internazionale.

Protagonisti della serata, che si svolge nel quadro del Chigiana International Festival & Summer Academy 2026, sono Daniel Harding alla guida dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il pianista Stefano Bollani, per uno straordinario e appassionante incontro musicale che riunisce due interpreti d’eccezione, per la prima volta insieme.

Realizzato dall’Accademia Chigiana con il sostegno della Fondazione Mps di Siena e in collaborazione con il Comune di Siena e la Rai – Radiotelevisione Italiana, il Concerto per l’Italia è diventato in pochi anni un vero rito collettivo, un appuntamento imperdibile dell’estate italiana.

Share.

Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online

Related Posts

Comments are closed.