Raid Israele su Iran, colpito summit per scegliere successore Khamenei. Teheran lancia avvertimento a Paesi Ue

Wsj: Trump apre a sostegno gruppi armati per rovesciare regime

Il presidente americano Donald Trump ha aperto alla possibilità di sostenere gruppi armati in Iran disposti a rovesciare il regime. Lo riferiscono fonti statunitensi al Wall Street Journal, secondo cui l’idea potrebbe trasformare alcune fazioni iraniane in forze sul terreno almeno simbolicamente appoggiate da Washington.

Iran: Israele continua a colpire la Repubblica islamica “con forza”, afferma Benjamin Netanyahu; Teheran e uno dei suoi aeroporti presi di mira

Il primo ministro israeliano ha menzionato anche Hezbollah, affermando che il suo esercito stava sorvolando il Libano e che “aveva già risposto con forza”. Inoltre, Emmanuel Macron dovrebbe parlare della situazione al popolo francese martedì alle 20:00.

Quarto giorno di attacco Usa-Israele all’Iran. La crisi, scoppiata con i raid congiunti statunitensi e israeliani su obiettivi militari iraniani, ha ormai coinvolto più Paesi del Golfo. E Teheran mette in guardia i paesi europei esortandoli a non prendere in alcun modo parte alla campagna israelo-americana contro la Repubblica islamica, che considererebbe al pari di “un atto di guerra”.

Nella notte italiana tra il 2 e il 3 marzo droni iraniani hanno colpito la sede dell’ambasciata americana a Riyadh, in Arabia Saudita, causando un incendio lieve e portando alla chiusura della missione diplomatica e all’evacuazione del personale non essenziale. “Risponderemo”, ha annunciato il presidente americano Donald Trump dopo l’attacco. Analoghe chiusure sono state disposte in Kuwait, Emirati, Qatar, Bahrain, Iraq e Giordania, con gli Stati Uniti che hanno ordinato la partenza del personale non urgente.

Sull’altro fronte, forze israeliane sono entrate nel sud del Libano nell’ambito di una campagna contro Hezbollah, ritenuto alleato di Teheran. Le truppe israeliane hanno occupato posizioni strategiche e lanciato raid su infrastrutture legate al gruppo armato, mentre il governo del Libano ha disposto l’evacuazione del personale Unifil non essenziale dal Paese dei Cedri.