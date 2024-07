Martedì 23 luglio il Festival delle Musiche raggiunge Pieve a Maiano (Civitella in Val di Chiana) con lo spettacolo per tutti “La Dolce Follia” di e con Marta Finazzi e Nicolas Benincasa. Inizio ore 21:15. Ingresso libero. A cura di Officine della Cultura.

La Dolce Follia che porta il circo al Festival delle Musiche

A Pieve a Maiano è di scena lo spettacolo di acrobatica aerea, comicità e giocoleria di e con Marta Finazzi e Nicolas Benincasa con una dedica a famiglie e bambini

Una serata per tutti, tra musica e teatro, sotto la magica volta del circo. Il Festival delle Musiche raggiunge Pieve a Maiano, nel Comune di Civitella in Val di Chiana, e invita famiglie e bambini al Campo sportivo, martedì 23 luglio con inizio alle ore 21:15, per lo spettacolo di acrobatica aerea, comicità e giocoleria dal titolo “La Dolce Follia” di e con Marta Finazzi e Nicolas Benincasa. Produzione Teatro nelle Foglie. Ingresso libero.

Una trapezista, erede di un’antica famiglia di circo, ha dovuto abbandonare tutto per scappare dalla guerra. Nel suo peregrinare, con l’obiettivo di ricostruire il circo perduto, trova un musicista strampalato in cerca di lavoro. Tra acrobazie, lancio di palline, tango e comicità, prende vita uno spettacolo coinvolgente ed emozionante, che fa sbellicare dalle risate grandi e piccini mentre genera riflessioni sul tema dell’identità. “La Dolce Follia” è una storia di amore e di guerra, dove il circo incontra la narrazione, portando in scena la malinconia del teatro viaggiante di altri tempi e l’allegria della vita del circo.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura, all’interno del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con Associazione Resonars, Associazione Ritmi, Associazione Jazz On The Corner, A.S. Monteservizi. Con il sostegno di Regione Toscana e l’adesione dei Comuni di Foiano della Chiana, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Lucignano, Marciano della Chiana e Monte San Savino. Direzione artistica Massimiliano Dragoni e Luca Roccia Baldini.