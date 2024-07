Emilia-Romagna: riorganizzazione della rete dei Servizi per la Salute mentale

Sanità. In Emilia-Romagna al via il piano di riorganizzazione della rete dei Servizi per la Salute mentale. Conferenza stampa venerdì 26 luglio ore 11 con l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini

Appuntamento in Regione, a Bologna, nella sala stampa della Giunta (viale Aldo Moro 52, piano ammezzato), con possibilità di seguire anche da remoto

Bologna – Rafforzare e riorganizzare la rete di cura, assistenza e tutela della Salute mentale dell’Emilia-Romagna per affrontare l’aumento delle diagnosi di disturbi mentali e delle situazioni cliniche registrato negli ultimi anni, anche a causa della pandemia.

Il piano di riorganizzazione dei Servizi per la Salute mentale elaborato dalla Regione, che poggerà su due pilastri e interesserà sia i pazienti adulti sia quelli in età evolutiva, sarà illustrato in conferenza stampa in Regione venerdì 26 luglio alle ore 11 dall’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini.