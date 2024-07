*Roma, 24 luglio – Migranti, Boldrini (PD) e Grimaldi (AVS): Maysoon Majidi non deve stare in carcere, è in condizioni di debilitazione.*

“La Procura di Crotone rigetta la richiesta di domiciliari avanzata dagli avvocati di Maysoon Majidi. Per il giudice rimane il pericolo di fuga. Così, Maysoon resterà in custodia cautelare sulla base di testimonianze già smentite dalle stesse persone che l’avevano accusata. Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sta trasformando la salvezza in incubo per tantissime persone in fuga da situazioni terribili. Continuiamo a chiedere la traduzione ai domiciliari per Maysoon, che si trova in una condizione di depressione e debilitazione fisica. E continueremo a chiedere una modifica profonda delle attuali leggi sull’immigrazione e della loro applicazione, a partire da quella dell’art.12 del Testo Unico Immigrazione” – lo dichiarano la deputata del Partito Democratico Laura Boldrini e il Vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi.