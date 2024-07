Guerra Russia-Ucraina news del 27.07.2024

Guerra in Ucraina: presa di un villaggio nell’est, bombardamenti nel nord.

Il villaggio si trova a est della città di Pokrovsk, nella regione di Donetsk, dove le truppe russe sono avanzate con relativa rapidità negli ultimi mesi.

La Commissione Europea ha versato all’Ucraina “1,5 miliardi di euro provenienti” dagli extra profitti derivati dagli asset congelati alla Banca centrale russa, che serviranno “per la difesa e la ricostruzione” del Paese aggredito da Mosca. Lo annuncia la presidente Ursula von der Leyen, via social. Per von der Leyen, “non c’è simbolo migliore né uso migliore dei soldi del Cremlino che fare dell’Ucraina e dell’Europa intera un luogo più sicuro in cui vivere”.

La Russia “valuterà attentamente” come rispondere, ha detto da Mosca il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, spiegando che non ci sarà una risposta immediata. “Ma ovviamente questi passi da parte della Commissione Europea non rimarranno senza risposta”, ha detto. La Commissione ha sbloccato 1,5 miliardi di euro di interessi attivi provenienti dai beni russi congelati dall’Ue, una prima assoluta per i 27.

Il denaro servirà alla difesa dell’Ucraina dall’invasione russa in corso e alla ricostruzione del Paese, ha scritto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Secondo la Commissione, circa 210 miliardi di euro di averi appartenenti alla banca centrale russa sono stati congelati nell’Ue in risposta all’invasione dell’Ucraina. La società di clearing Euroclear, con sede a Bruxelles, ha annunciato di recente di aver incassato circa 4,4 miliardi di euro di interessi su questi asset nel 2023.