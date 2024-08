La Guardia Costiera delle Isole Tremiti viene elevata a Ufficio Locale Marittimo

Questa mattina alle Isole Tremiti, alla presenza del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Edoardo Rixi, e del Comandante generale della Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, si è svolta – con la partecipazione di numerose autorità locali – la cerimonia di elevazione di rango del locale presidio della Guardia Costiera, che da Delegazione di spiaggia diventa Ufficio locale marittimo.

Quello delle Isole Tremiti è uno dei quattro nuovi Uffici locali marittimi (insieme a Santa Teresa di Gallura, Villasimius e Ustica) che confermano la grande attenzione del Ministero verso la comunità marittima e l’utenza del mare, anche nelle realtà “di frontiera” del Paese, garantendo – tramite la Guardia Costiera – una sempre maggiore sicurezza ed efficienza dei servizi forniti alla collettività.

Il Vice Ministro Rixi ha voluto testimoniare con la propria presenza l’importanza dell’elevazione ad Ufficio locale marittimo delle Isole Tremiti, sottolineando l’attenzione e la vicinanza alle esigenze di territori che meritano di essere ascoltati e tutelati, e che rappresentano un patrimonio di assoluto rilievo nel panorama della marittimità nazionale.

Il Comandante generale della Guardia Costiera, nell’esprimere soddisfazione per il traguardo raggiunto, ha sottolineato come il potenziamento delle Isole Tremiti rappresenti un ulteriore tassello che, sotto l’impulso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, viene posto dalla Guardia Costiera a garanzia della sicurezza in mare. L’obiettivo odierno – ha aggiunto l’Ammiraglio Carlone – si inquadra in un percorso virtuoso, intrapreso anche per altri tre uffici sul territorio nazionale, che consente di incrementare sempre di più la presenza delle donne e degli uomini della Guardia Costiera negli “avamposti” marittimi del nostro Paese.

L’elevazione della Delegazione di spiaggia delle Isole Tremiti a Ufficio locale marittimo è quindi funzionale ad una più incisiva attività istituzionale sul territorio da parte della Guardia Costiera, a supporto delle attività marittime e di quelle connesse con gli usi civili del mare, inclusi i collegamenti marittimi, in un territorio ad alta vocazione turistica che ha nel rapporto con il mare un elemento imprescindibile della propria natura ed economia. Consentirà inoltre una maggiore tutela delle attività di pesca e della locale area marina protetta, una delle prime istituite in Italia, parte del Parco Nazionale del Gargano.

Il territorio di competenza del nuovo Ufficio Locale marittimo si estende su tutta la superficie dell’Arcipelago. Al suo interno si trovano gli approdi presenti sulle Isole di San Domino e di San Nicola, che garantiscono i collegamenti di linea con navi che effettuano trasporto passeggeri e veicoli per la costa molisana e pugliese, ed in particolare per i porti di Termoli, Manfredonia, Vieste, Peschici e Rodi Garganico.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica n 97 in data 13 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 7 luglio 2024, si è concluso l’iter di legge che – su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – ha portato alla modifica delle circoscrizioni territoriali di 4 Direzioni marittime. Il risultato consente di attivare 4 nuovi uffici locali marittimi della Guardia Costiera, a beneficio dell’utenza balneare e diportistica in realtà in cui il Corpo delle Capitanerie di porto è interlocutore necessario per le varie attività marittime che si svolgono nella zona. Il nuovo ufficio di Villasimius, e l’elevazione delle delegazioni di spiaggia di Santa Teresa di Gallura, Ustica e Isole Tremiti, rappresentano quindi un importante e concreto segno di attenzione nei confronti sia delle comunità locali che dei fruitori occasionali che – soprattutto nella stagione estiva – affollano queste splendide località.

Quattro presidi che permetteranno una presenza più capillare sul territorio e garantiranno l’incremento della sicurezza in mare lungo quei tratti di costa.

I nuovi uffici marittimi saranno dotati di personale e mezzi adeguati per svolgere le loro funzioni, tra le quali, regolazione e controllo del traffico marittimo, vigilanza sul demanio marittimo, tutela dell’ambiente marino e, in generale, prossimità e assistenza all’utenza del mare.

Questo potenziamento è un ulteriore passo avanti verso una più efficiente, capillare e moderna amministrazione marittima, al servizio del cittadino e del territorio. Sottolinea inoltre una grande attenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui temi della sicurezza in mare per garantire una corretta fruizione del nostro mare e delle nostre coste.