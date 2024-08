Servizi sicurezza aeroporti Pisa e Firenze, Filcams e Filt Cgil preoccupate per appalti in scadenza

Preoccupazione Filt e Filcams Cgil Toscana per il servizio di sicurezza negli aeroporti di Pisa e Firenze, per gli appalti in scadenza

Firenze, 9-8-2024 – Toscana Aeroporti ha esternalizzato da tempo il servizio di sicurezza, che è svolto da circa 200 lavoratori tra i due aeroporti di Pisa e Firenze. Sono i lavoratori indispensabili per i controlli ai varchi, bagagli, e per tante altre attività legate alla sicurezza all’interno degli aeroporti. Oggi siamo alla scadenza dell’affidamento degli attuali servizi, e nonostante la richiesta di incontro per fare una contrattazione di anticipo rispetto alla nuova gara, nessuna risposta è arrivata da Toscana Aeroporti.

Ci preme ricordare che la Legge Regionale 18/2019 individua come elemento essenziale il mantenimento dell’occupazione negli appalti e la sua qualità, favorendo la contrattazione di anticipo già codificata in sanità come in altri ambiti della Regione, così come il nuovo codice degli appalti (DLGS 36/2023) impone la tutela occupazionale e la definizione nei bandi di gara del CCNL da applicare in relazione al servizio da svolgere; in aggiunta c’è il Decreto 34 del 2020 che definisce l’applicazione contrattuale per chi opera all’interno degli aeroporti e la parità retributiva.

Toscana Aeroporti ha un suo codice etico in cui richiama il rispetto della normativa sugli appalti; perché allora non vuole un confronto per definire tutele occupazionali e condizioni di lavoro?

I lavoratori sono preoccupati per il loro futuro, tanto che è stato aperto lo stato di agitazione per gli addetti alla sicurezza presso l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa.

Una società come Toscana Aeroporti, partecipata anche da Regione Toscana e Comune di Pisa, non può sottrarsi al confronto sindacale sulle condizioni di lavoratori e lavoratrici che col loro lavoro permettono il funzionamento degli aeroporti.

