Sinalunga celebra la ‘Giornata degli Etruschi 2024’ con un viaggio nella storia e nella moda dedicato ai più piccoli

Dal 9 al 12 Settembre il Comune di Sinalunga festeggia la ‘Giornata degli Etruschi’, un’iniziativa che il Consiglio regionale della Toscana ha promosso per celebrare ricorrenze e anniversari di particolare importanza per l’identità toscana

Con il progetto inserito nel Bando regionale “Giornata degli Etruschi 2024”, il Comune di Sinalunga, con la collaborazione e le proposte del Gruppo Archeologico Sinalunghese, propone delle iniziative rivolte ai bambini/e in età scolare, per proseguire il lavoro avviato positivamente già nell’edizione 2023 e approfondire le tematiche specifiche della storia archeologica del territorio comunale.

L’iniziativa riguarda un laboratorio didattico proposto nel progetto 2024 e curato dai volontari del Gruppo Archeologico di Sinalunga, ha il titolo “Vestire all’Etrusca, un viaggio nel tempo e nella moda” e di svolgerà dal 9 al 10 Settembre dalle 15:30 alle 17:30 e dall’11 al 12 Settembre dalle 15:30 al 17:30 presso la Sala Agnolucci del Teatro Comunale ‘Ciro Pinsuti’ e le Stanze di Larth a Sinalunga in Via Spadaforte.

“‘La Giornata degli Etruschi’ è un progetto che sottolinea l’attenzione che l’Amministrazione pone ai temi culturali che si vanno a concentrare sui giovani e sul loro desiderio di partecipare e scoprire le radici più lontane del nostro popolo. Così facendo, valorizziamo il territorio riscoprendo le radici storiche e antropologiche della nostra terra. Un plauso alla Regione Toscana che ha riconosciuto la valenza della nostra proposta, finanziando il progetto presentato, che produrrà arricchimento e crescita culturale per tutti” – dichiara il sindaco Zacchei in merito all’iniziativa.

Il laboratorio teorico-pratico rivolto a un numero massimo di 30 bambini/e dagli 8 ai 10 anni (suddivisi in due gruppi di15 per ciascun laboratorio) si concentrerà sulla moda etrusca e prenderà spunto dalla presenza di fuseruole e pesi nella raccolta custodita nelle Stanze di Larth, che documentano un’ampia diffusione dell’attività tessile nel nostro territorio con storie e racconti che permetteranno a bambini/e e ragazzi/e di creare una connessione tra presente e passato oltre che lavorare sulle fonti locali integrate con le raccolte documentarie come il volume di L. Bonfante “Vestire all’etrusca”. Il laboratorio sarà articolato in due parti la prima parte andrà dalla fonte al racconto, con la proiezione di una scelta di fonti (pitture tombali, pitture vascolari, sculture, bassorilievi) dalle quali verranno ricavate informazioni sull’abbigliamento e decorazioni degli abiti. Mentre un secondo più incentrato sullo sguardo e il disegno per soffermarsi sulle decorazioni da usare poi nella fase pratica di realizzazione dei modelli.

La Biblioteca Comunale metterà a disposizione una ricca bibliografica di libri della sua sezione ragazzi dedicati alla storia etrusca. L’ufficio scuola invece curerà la messa a disposizione di uno scuolabus comunale in caso di necessità di spostamenti per garantire maggiore sicurezza. Per partecipare al laboratorio è necessario presentare domanda di partecipazione entro giovedì 5 settembre alle ore 10:00 a mezzo posta elettronica a protocollo@comune.sinalunga.si.it, o consegnata a mano all’ufficio al piano terra del Palazzo comunale, Piazza Garibaldi, Sinalunga. Le domande – debitamente compilate con allegata copia del documento di chi compila – saranno accolte nei limiti di 15 per ciascun laboratorio nell’ordine di arrivo al protocollo.