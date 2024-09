Bomba d’acqua a Roma,allagamenti stradali e crolli di alberature

ROMA, PROTEZIONE CIVILE: BOMBA D’ACQUA IMPREVISTA, IN UN’ORA PIOGGIA COME IN UN INTERO MESE AUTUNNALE

Roma, 3 settembre 2024 – Nel pomeriggio di oggi Roma, in particolare i Municipi I, V, VI e XV, è stata colpita da forti precipitazioni, fino a oltre 40 millimetri, con concentrazioni locali anche più rilevanti, con diversi allagamenti stradali e crolli di alberature. In particolare, nel I Municipio, sono caduti in meno di un’ora circa 60 millimetri di pioggia: che solitamente sono cumulabili in un intero mese autunnale. La perturbazione è stata improvvisa e non prevista da alcun bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica di livello medio o elevato. La Protezione Civile di Roma Capitale è a supporto dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale con diverse squadre di volontari per la rimozione degli alberi e dei rami caduti e per ridurre i disagi creati dagli allagamenti.

Lo riferisce in una nota la Protezione Civile di Roma Capitale.