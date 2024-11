https://youtu.be/1w_b4rEgC-Mhhbb



Il Presidente Mattarella in Visita di Stato nella Repubblica Popolare Cinese

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in Visita di Stato nella Repubblica Popolare Cinese, fino al 12 novembre.

Venerdì 8 novembre, il Presidente Mattarella, dopo aver visitato la Mostra “Viaggio di conoscenze. Il Milione di Marco Polo e la sua eredità fra Oriente e Occidente” allestita al World Art Museum di Pechino, sarà ricevuto al Palazzo dell’Assemblea Nazionale del Popolo dal Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping. Al termine dei colloqui con le rispettive delegazioni ufficiali, i due Presidenti interverranno alla presentazione dei risultati del Forum culturale Italia-Cina e alla firma di intese tra i due Paesi, prima del Pranzo di Stato che concluderà la giornata.

Sabato 9, Mattarella incontrerà il Primo Ministro, Li Qiang, e il Presidente dell’Assemblea Nazionale del Popolo, Zhao Leji. Deporrà, quindi, una corona al Monumento degli Eroi del Popolo in Piazza Tienanmen e incontrerà la collettività italiana.

Il Presidente, nel pomeriggio ora locale, terrà una Lectio Magistralis all’Università Beida. Ultimo impegno di sabato 9 novembre la visita alla sede del Segretariato del Forum Filantropico Italia – Cina con la cerimonia di firma di intese per l’inaugurazione della Cattedra di “Studi italiani” dell’Università di Pechino.

Domenica 10, il Presidente Mattarella si trasferirà a Hangzhou, dove sono in calendario l’inaugurazione all’Accademia Cinese di Belle Arti della Mostra della Biennale di Venezia “La via perfetta – Hangzhou, la città del cielo di Marco Polo” ; e la rappresentazione, al Conservatorio della provincia dello Zhejiang, di un estratto dell’opera lirica “Marco Polo” del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.

Lunedì 11 novembre, il Capo dello Stato renderà omaggio, nel Cimitero dei Missionari Cattolici, alla Tomba del gesuita Prospero Intorcetta.

Dopo il colloquio con il Segretario Provinciale del Partito Comunista Cinese, il Presidente della Repubblica partirà per Canton. Martedì 12 è in programma l’incontro con una rappresentanza del mondo imprenditoriale italiano in Cina e, successivamente, con il Segretario Provinciale del Partito Comunista Cinese, Huang Kunming, prima della partenza per il rientro a Roma.

Pechino/Hangzhou/Canton, 06/11/2024 12/11/2024 (II mandato)

