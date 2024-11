Palermo: XXXIII stagione concertistica

image.png

XXXIII stagione concertistica

Concerti d’Inverno – Palermo • 10 novembre > 15 dicembre

Domenica 1 dicembre > Oratorio di san Lorenzo

ENSEMBLE BAROCCO ELLIPSIS

PALERMO. Un quintetto barocco insolito, originale e innovativo per il terzo appuntamento del ciclo di sei Concerti d’inverno dell’Associazione Kandinskij: domenica 1 dicembre alle 19 ci si sposta all’Oratorio di San Lorenzo, per il concerto del raffinato Ensemble barocco Ellipsis – formato da Carlo Cesaraccio e Georgij Tarasov agli oboi, Emanuel Sint al fagotto, Elisabetta Soresina al violoncello e Chiara Nicora al clavicembalo – che offre la preziosa e rara occasione di ascolto di due Trio Sonate del compositore ceco Jan Dismas Zelenka considerato come il Johann Sebastian Bach di Praga. Apprezzato e stimato dallo stesso Bach, fu dimenticato dopo la morte, e riscoperto soltanto nel XIX secolo. Il programma è completato da composizioni di Haendel, Cimarosa e Vivaldi.

L’Ensemble Ellipsis ha al suo attivo tournée in Belgio, Austria, Repubblica Ceca ed Australia, con concerti nella sede del Parlamento Europeo, un ciclo di lezioni-concerto alla Scuola Europea di Bruxelles e registrazioni per SBS e ABC. Dopo la pubblicazione del CD dedicato al compositore romantico Napoleon Coste [Bongiovanni ed.], nell’ottobre del 2002 l’Ensemble è volato nelle Fiandre. Nel 2005 la prima esecuzione moderna di una Triosonata di Carlo Antonio Marino e le prime esecuzioni assolute di Lachrymae novae e di Ariadne, dedicate all’Ensemble Ellipsis dal compositore Pieralberto Cattaneo.

IL PROGRAMMA J. D. Zelenka Trio sonata n. 6 in Do minore

D. Cimarosa Tre sonate per clavicembalo

G. F. Handel Triosonata n. 2 in Re minore HWV 381

A. Vivaldi Concerto per fagotto in Mi Minore, RV 484

D. Paradisi Toccata per Clavicembalo

J. D. Zelenka Triosonata n. 1 in Fa maggiore

PROSSIMO CONCERTO: domenica 8 dicembre alle 19 a Palazzo Bonocore sarà di scena un ensemble di fiati, il The Bass Quartet, formato da Francesco Maranto, clarinetto basso; Filippo Barracato, fagotto; Nicola Mogavero, sax baritono; e Davide Leone, tuba. Musiche di H.Berlioz, S.Barberi, E.Morricone, D.Shostakovich, A.Piazzolla.

La stagione è realizzata con il contributo del Mic (Ministero della Cultura) e della Regione Siciliana, con partner di rilievo come l’European Orgel Festival, l’AIAM (Associazione italiana attività musicali), la casa discografica Diafonè, il SiMuA (Sistema museale di Ateneo), la Compagnia dell’Immacolata Concezione, la Congregazione San Filippo Neri di Palermo e CoopCulture.

