Festività natalizie al Bioparco di Roma

26 DICEMBRE 2024 – 6 GENNAIO 2025

Santo Stefano e domenica 29 dicembre alle ore 11.30 e 14.30 presso la Sala degli Elefanti

LA TOMBOLA DEGLI ANIMALI

Due repliche per una tombola speciale a premi, in cui, al posto dei numeri troveranno gli animali del Bioparco. Ogni bambino riceverà una cartella. Gli animatori estrarranno gli animali ma oltre a cercarli sulle rispettive cartelle, i partecipanti dovranno rispondere a quiz e superare prove e giochi divertenti.

Domenica 29 e domenica 5 gennaio dalle 11.00 alle 15.00

LABORATORI MANUALI A TEMA BEFANA

La calza della befana, per realizzare, colorare e decorare i festoni per aspettare l’arrivo della befana.

Dove abita la befana: laboratorio per costruire la casa della befana con la tecnica delle scatolette da decorare e assemblare o con la tecnica pop-up.

UNA CALZA PER I LEMURI

Alle ore 11.30 torna un appuntamento unico: i bambini prepareranno insieme ai guardiani riempiranno di verdura e frutta fresca e secca, carrube e arachidi delle calze da dare ai lemuri catta. Una forma di arricchimento ambientale per i simpatici primati dalla coda ad anelli neri e bianchi.

Dal 26 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni

INCONTRA IL GUARDIANO

Lo staff zoologico sarà a disposizione del pubblico per approfondire le conoscenze sugli esemplari ospiti del parco e per ricevere stimoli su tutto ciò che è legato all’ambiente naturale e alla sua conservazione.

Gli appuntamenti: ore 11.00 macachi – 11.30 lemuri catta – 12.00 elefanti – 14.00 scimpanzé – 15.00 otarie – 15.30 pinguini.

Attività CHI NON SI ADATTA È PERDUTO

In compagnia del personale didattico, attraverso l’osservazione ravvicinata degli animali presenti nel laboratorio, si potranno comprendere strutture, forme, colori e comportamenti che rappresentano un adattamento di quella particolare specie al proprio ambiente naturale.

L’attività si svolge dalle ore 11.00 alle 15.15, è rivolta a tutti e si potranno osservare: i gechi del Madagascar, gli insetti stecco, le testuggini a zampe rosse, le rane freccia, i rospi, le pogone, l’axolotl e i camaleonti.

Attività su prenotazione. La prenotazione può essere effettuata il giorno stesso della visita all’ingresso del parco presso il desk prenotazioni.

BEFANA – lunedì 6 gennaio

Grande CACCIA AL TESORO: ALLA RICERCA DELLA CALZA D’ORO!

Una caccia al tesoro per famiglie per esplorare il Bioparco e conoscere curiosità ed aneddoti sul personaggio più curioso dell’inizio del nuovo anno. Quattro prove da superare e la calza d’oro da trovare…. Chi tra gli animali del Bioparco avrà aiutato la Befana durante la notte più attesa del nuovo anno? Chi custodisce la calza d’oro della Befana? Ad ogni prova superata verrà consegnata una caramella colorata, solo chi avrà le quattro caramelle colorate potrà andare a ritirare l’indizio finale che condurrà le squadre a ritrovare la calza d’oro.

Anche il 6 gennaio alle 11.30 si potranno comporre le calze per i lemuri catta insieme ai guardiani.

E poi… Le promozioni speciali di fine 2024 del Bioparco di Roma

Fino a venerdì 13 torna la promozione per i residenti di Roma e Provincia, che potranno usufruire di una tariffa eccezionale di 10 Euro per visitare il Giardino Zoologico della Capitale. Sarà sufficiente esibire un documento di riconoscimento per dimostrare di essere residente nella città di Roma o nella Provincia di Roma. La promozione è valida esclusivamente per gli acquisti in biglietteria (no online).

Fino al 31 dicembre, se si acquista o si regala un abbonamento annuale, il mese di dicembre è in regalo! Inoltre, fino al giorno dell’Epifania, chi esibirà alle casse Bioparco il biglietto di ‘Christmas World’ – il grande villaggio natalizio di Villa Borghese – avrà diritto all’ingresso al Bioparco a 10 Euro (solo acquisti in cassa). Quest’ultima agevolazione non è cumulabile con altre promozioni in corso.

Maggiori info su bioparco.it.

Credit foto: Massimiliano Di Giovanni – archivio Bioparco

