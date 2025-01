Alessandra Bedino, Teresa Fallai e Giulia Weber al Verdi con The Approach

Venerdì 10 gennaio il Teatro Verdi di Monte San Savino torna di scena con “The Approach” di Mark O’Rowe, con Alessandra Bedino, Teresa Fallai e Giulia Weber. Inizio ore 21:15. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi.

La stagione teatrale del Teatro Verdi di Monte San Savino apre il sipario per il primo appuntamento del 2025 con l’opera attesa dello scrittore irlandese Mark O’Rowe

Il Teatro Verdi di Monte San Savino accende le luci sul 2025 con il primo appuntamento annuale della stagione teatrale. Venerdì 10 gennaio, con inizio alle ore 21:15, protagoniste della scena saranno Alessandra Bedino, Teresa Fallai e Giulia Weber in “The Approach” di Mark O’Rowe, scene e regia di Andrea Macaluso, assistente alla regia Anita Donzellotti, traduzione di Anna Rusconi per una produzione Il Lavoratorio. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi.

“The Approach”, dell’irlandese O’Rowe, porterà sul palco del Verdi tre donne. Tre conversazioni che si svolgono nell’arco di cinque anni e che ci fanno entrare nella vita personale di Anna, Cora e Denise. Cosa si rivelano a vicenda? Cosa ha da nascondere ognuna di loro? Quale mistero avvolge le loro vite? Solo quando tutti i dettagli inizieranno a divergere, ci si renderà conto che si sta giocando un sottile gioco di sopravvivenza. “The Approach” è un puzzle di rara complessità, un raffinato thriller psicologico che indaga l’autenticità dei rapporti umani e il profondo, costante bisogno di dare un senso al proprio mondo. Quanto ci conosciamo veramente? Sappiamo chiedere ciò di cui abbiamo bisogno? E quando chiediamo, c’è qualcuno che ci ascolta? Un’opera sull’essere umano, un’esplorazione del tradimento e un appello ad ascoltare attentamente. Prima che sia troppo tardi.

Ingresso: platea e I e II ordine palchi centrali intero € 16, ridotto € 14; III ordine e palchi laterali intero € 13, ridotto € 11. Riduzioni: carta Studente della Toscana, biglietto ridotto a € 8 per studenti universitari (il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta); biglietto futuro under 30 in collaborazione con Unicoop Firenze a €8. Ulteriori riduzioni: over 65, possessori Carta dello spettatore FTS, abbonati alle stagioni dei teatri della Rete Teatrale Aretina e Spettatori Erranti, soci Unicoop Firenze.