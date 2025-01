Guerra Israele-Palestina news del 25.01.2025

Cessate il fuoco a Gaza

In Siria, la sfida della transizione

Cessate il fuoco a Gaza: previsto scambio tra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi.

Hamas dovrà rilasciare,oggi, quattro soldati israeliani, ostaggi a Gaza dal 7 ottobre 2023, contro diverse decine di palestinesi detenuti in Israele, questo quanto previsto nel secondo scambio dall’accordo di tregua nell’enclave palestinese.

Il capo dell’UNRWA deplora l’annuncio israeliano che chiede la partenza dell’agenzia da Gerusalemme.

Il capo dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha deplorato, venerdì sera sulla piattaforma X, l’annuncio israeliano che invitava l’organizzazione delle Nazioni Unite a cessare le sue operazioni a Gerusalemme e a lasciare tutti gli edifici che utilizza entro il 30 gennaio.

Questa decisione rischia, secondo Lazzarini, di “sabotare il cessate il fuoco a Gaza, distruggendo ancora una volta le speranze di coloro che hanno attraversato sofferenze indicibili” . “Il lavoro dell’UNRWA deve continuare a Gaza e in tutto il territorio palestinese occupato ”, aggiunge il funzionario.

“In conformità con la legge israeliana applicabile (…), l’UNRWA deve cessare le sue operazioni a Gerusalemme ed evacuare tutti gli edifici che utilizza nella città, entro e non oltre il 30 gennaio”, ha scritto venerdì Danny Danon, l’ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite in una lettera indirizzato al segretario generale. Egli si riferisce in questa lettera al voto del parlamento israeliano in ottobre di una legge che vieta dopo 90 giorni le attività dell’agenzia in Israele, compresa Gerusalemme Est, una zona della città santa annessa a Israele, dove l’UNRWA ha soprattutto scuole e centri sanitari.

Israele accusa l’agenzia di essere infiltrata da membri del movimento islamico palestinese Hamas e sostiene che alcuni dei suoi dipendenti hanno partecipato agli attacchi del 7 ottobre 2023. Questi “sviluppi sono una risposta diretta ai gravi rischi per la sicurezza posti dall’infiltrazione dell’UNRWA da Hamas e altre organizzazioni terroristiche e il rifiuto dell’Agenzia di rispondere alle preoccupazioni serie e materiali sollevate da Israele e di porre rimedio alla situazione ”, ha sottolineato Danny Danon nella sua lettera. Egli ritiene che l’UNRWA abbia “compromesso irreparabilmente il suo obbligo fondamentale di imparzialità e neutralità” .

Israele ritiene che le attività dell’UNRWA dovrebbero essere rilevate da altre agenzie delle Nazioni Unite. Ma le Nazioni Unite ribadiscono di essere “insostituibili” , in particolare nella loro missione di fornire servizi di base ai palestinesi, come assistenza medica e istruzione.

In una lettera datata 8 gennaio, il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha sottolineato che, in caso di cessazione forzata delle attività dell’UNRWA nei territori palestinesi, compresa Gerusalemme Est, Israele, in quanto “potenza occupante” , dovrà garantire che i servizi forniti da L’UNRWA continua ad esistere.