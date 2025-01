Agenda digitale. La Regione Emilia-Romagna premiata per il progetto delle Comunità Tematiche: innovazione al servizio della pubblica amministrazione. Il riconoscimento dell’Osservatorio del Politecnico di Milano consegnato oggi all’assessora Mazzoni: “L’obiettivo è mettere al centro della trasformazione digitale cittadine, cittadini e imprese per superare le disparità sui territori e le diseguaglianze”

Dieci i gruppi attivi in regione, oltre 1.200 iscritti in rappresentanza di 292 enti del territorio, di cui 277 enti territoriali, pari a circa il 70% degli enti locali della regione, e 15 di altre organizzazioni regionali

Bologna – Il digitale come risorsa per avvicinare e semplificare i servizi della pubblica amministrazione ai bisogni delle cittadine, dei cittadini e delle imprese.

Le Comunità Tematiche dell’Agenda digitale dell’Emilia-Romagna, veri e propri cantieri al servizio della trasformazione digitale che contano oltre 1.200 iscritti, con una copertura del 70% degli enti locali regionali, sono state premiate oggi a Milano.

Il progetto della Regione, nato con l’obiettivo di sperimentare spazi di condivisione e ricerca per il miglioramento dei servizi pubblici, nell’ambito delle attività di trasformazione digitale della pubblica amministrazione per la modernizzazione e l’innovazione nei servizi stessi, ha ricevuto il riconoscimento dal Politecnico nel corso di un convegno sul futuro dell’innovazione nella pubblica amministrazione, organizzato proprio dall’ateneo milanese all’interno delle attività dell’Osservatorio Agenda Digitale.

“L’impegno dell’Agenda digitale dell’Emilia-Romagna- ha detto l’assessora regionale all’Agenda digitale, Elena Mazzoni, alla consegna del premio- è fare leva sul potenziale delle tecnologie dell’informazione per favorire innovazione, politiche idonee a mitigare le disparità sui territori e crescita economica, avendo come obiettivo principale la semplificazione dei servizi e un maggiore adattamento alle esigenze di cittadini e imprese, grazie a piattaforme e infrastrutture sicure e condivise”.

“L’impegno delle Comunità tematiche dell’Agenda digitale e dei professionisti che le animano- continua Mazzoni- è di offrire miglioramenti nei tanti settori della pubblica amministrazione: sociale, amministrativo, sanitario, dell’ambiente o della sicurezza. E ancora, individuare ambiti prioritari per conciliare trasformazione digitale e riduzione delle disuguaglianze”.

L’iniziativa milanese, che premia le aziende e le pubbliche amministrazioni italiane più innovative, ha l’obiettivo di sostenere la cultura della trasformazione digitale in Italia, generando un meccanismo di condivisione delle migliori esperienze di digitalizzazione e ricerca.

Comunità Tematiche dell’Emilia-Romagna

Le Comunità sono veri e propri cantieri al servizio della trasformazione digitale regionale: braccio operativo dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna, raccolgono gruppi di professionisti e amministratori che condividono un ambito di lavoro e operano scambiando procedure, informazioni, strumenti e metodi di soluzione di problemi.

Sono il soggetto con cui la Regione Emilia-Romagna co-progetta e sperimenta le azioni della propria strategia digitale che impattano su enti pubblici e organizzazioni del territorio.

Attive dal 2008, complessivamente sono 10 raggruppate in quattro ambiti tematici: le strategie per il digitale che riguardano amministratori e sindaci, strategie di genere (gender gap) e integrazioni. Poi le competenze digitali e i servizi pubblici con comunità specifiche per imprese, cittadini e servizi di facilitazione. Il terzo ambito è quello dei dati e degli strumenti per un’intelligenza diffusa. E infine il campo della sicurezza informatica, dei cloud e della sensoristica.

Sono complessivamente 1.234 le iscrizioni alle 10 Comunità, in rappresentanza di 292 enti del territorio, di cui 277 enti territoriali, pari a circa il 70% degli enti locali della regione, e 15 di altre organizzazioni regionali. Le Comunità fanno incontri sia online che in presenza.

Alla loro attività partecipano enti pubblici, aziende sanitarie, università centri di ricerca, consorzi. Le Comunità non si limitano a sviluppare progetti tecnici, ma puntano anche a creare tra i professionisti dei diversi settori una cultura della condivisione e della partecipazione.

Olga Cavina